Toda la comuidad debe involucrarse y ser parte de la lucha contra el dengue

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa afirmaron que el dengue no se va terminar o no lo vamos a controlar si no hay conciencia social. En esta temporada de verano, donde han aumentado los casos de dengue, la mejor estrategia de prevención sigue siendo la participación de la ciudadanía para controlar y eliminar los criaderos de mosquitos, empleando al mismo tiempo métodos de aislamiento vectorial, esto es repelentes, espirales, mosquiteros, vestir mangas largas y pantalones largos de colores claros, para evitar picaduras, entre otros. A estos se le debe sumar las variadas acciones tanto del Estado Provincial y de los Municipios con diversos trabajos permanentes en el tiempo y que se relacionan con la fumigación, limpieza de predios, espacios públicos, descacharrizados. En este sentido continuamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Humano a cargo del Dr. Aníbal Gómez y un sin número de Instituciones, por lo que ante, “los pedidos de fumigaciones que se efectúan deberán reunir los siguientes requisitos”. En todos aquellos casos en que se solicite la fumigación por prevención, deberá especificarse, nombre, apellido, dirección y también un número de teléfono, pues viene sucediendo que en ocasiones las brigadas concurren, pero no encuentra nadie en el domicilio. Por otro lado, para aquellos casos, “en que las necesidades de las fumigaciones sean urgentes fundadas en personas que poseen dengue positivo”, se deberá adjuntar copia del análisis correspondiente, “de manera que en todos estos casos las fumigaciones se concretan en un plazo de 24 horas, salvo situaciones de fuerza mayor como pueden ser las climáticas”. Para ello, se han dividido las cuadrillas en grupos para casos de urgencia y todos aquellos que se destinan para los requerimientos de prevención y mantenimiento. En el caso de los ciudadanos que deseen concurrir por ante el Organismo de la Constitución, lo deberán hacer de lunes a viernes en horarios de 08 a 13 horas y de 18 a 20 horas, no siendo necesario el trámite presencial, para lo cual se podrán comunicar a los teléfonos fijos 370 4436379 – 3704 445655 y el 0800 4441770 y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, como así también al de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa juliosantander81@hotmail.com.