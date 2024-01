Rechazó la Deensoría de Formosa los aumentos en las tarifas de gas peticionados por Gasnea

Se solicitó que la Reversión del Gasoducto del Norte llegue a las provincias del NEA, que no han sido incluidas por el ENARGAS-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, participó en el día de la fecha de la Audiencia Pública Nº 104 convocada por el actual Interventor del ENARGAS Osvaldo Felipe Pitrau y donde la Distribuidora GASNEA, que es la empresa habilitada para abastecer de gas por redes a nuestro territorio, como así también a las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones, conjuntamente con las demás empresas distribuidoras a nivel nacional, “solicitaron aumentos tarifarios mensuales, conforme Índices de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que van del 350 al 700%, aplicando el criterio del DNU 55 EMERGENCIA DEL SECTOR ENERGETICO NACIONAL, les permite ajustes mensuales según su Art. 6 inciso b)”. El funcionario provincial señaló que al igual que la energía eléctrica, en la distribución de gas existe una segmentación de los subsidios, dividiéndose en N1 los de mayores ingresos sin subsidios, N2 de bajos ingresos y N3 de ingresos medios. En este sentido Gialluca, rechazó la propuesta de “Movilidad Tarifaria Mensual”, proponiéndole al ENARGAS fije topes y solo autorice incrementos que vayan de la mano con los aumentos del SMVM, siendo indispensable que se respeten los criterios fijados por la CSJN para el aumento de tarifas de los servicios públicos, esto es que los mismos no sean confiscatorios, posean gradualidad, razonabilidad y contemplen la situación socio económica de los usuarios. En cuanto al punto de la “Reversión del Gasoducto del Norte”, el cual es considerado clave para que las provincias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Santiago, Salta y Jujuy sean abastecidas con gas por redes y al mismo tiempo fundamental para exportar este producto a Brasil, toda vez que a través del gasoducto Néstor Kirchner que traslada el fluido desde Vaca Muerta, permitirá bajar costos de generación eléctrica y de gas natural para las pymes e industrias del Norte Argentino; “Gialluca planteó al ENARGAS los motivos de la no inclusión de las provincias del NEA, denunciando que desde el año 1.997 fecha en la que opera la Distribuidora GASNEA en nuestra zona, en nuestra ciudad capital posee únicamente no más de 100 clientes, los que pagan mensualmente una tarifa de $1.200/$2.000 con lo que pueden cubrir sus necesidades esenciales, quedando centenares de miles de hogares formoseñas obligadas a adquirir gas envasado de 10 kgs a un costo de $8.500/$9000 que con suerte dura 25 días a una familia tipo”. En este mismo contexto, peticionó que la Reversión del Gasoducto del Norte llegue al NEA especialmente para el beneficio de las pymes, comercios e industrias, toda vez que por nuestro clima, a nivel de usuarios residenciales, los mayores impactos económicos, los sufrimos por el uso indispensable de la energía eléctrica.