La inflación más alta de país la tuvo el NEA con un 28,4% em diciembre, cerrando el año 2023 con un 219,5%

Gialluca señaló que nadie puede festejar estos índices de inflación, salvo, los empresarios, los bancos y quienes “quieren profundizar la pobreza y la indigencia en nuestra sociedad”. Rechazó las afirmaciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró “que cada punto de inflación es responsabilidad del gobierno anterior”. Los gobernantes deben entender que los consumidores, “no estamos para ninguna chicana, pues la ciudadanía a votado sus autoridades, para que le resuelvan los problemas como la inflación y es aquí donde esperamos que impulsen y concreten, los Acuerdos Institucionales necesarios, tanto en el Congreso, como en las relaciones, entre el Estado Nacional y los provinciales”.-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que el Gobierno Nacional de Javier Milei duplicó en menos de treinta días la inflación conforme datos del INDEC. Lo que subió, fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas en un 29,7% lo que deja a millones de consumidores “sin la posibilidad de acceder a productos esenciales para poder sobrevivir en la Argentina”. Estas consecuencias no son obra de la casualidad dijo el Funcionario Provincial, pues el actual Ministro de Economía Luis Caputo continúan instrumentado una política de shock, acelerando la inflación y haciendo perder toda capacidad adquisitiva a los trabajadores, jubilados y pensionados. De esta manera Consultoras privadas, “estiman que a este ritmo inflacionario, los asalariados pueden perder la mitad de sus sueldos en el primer trimestre del 2024, con caídas solo comparables a las de principio de 2002 y a las de las híper de 1989 y 1990, según el Observatorio del Derecho Social de la CTA”. En cuanto a la región del NEA integrada por Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones acumuló el porcentual más alto en encarecimiento en el costo de vida en Argentina en diciembre, el IPC llegó al 28,4%, lo que marcó un salto inflacionario del 15,6% a nivel intermensual, ya que en noviembre en esta parte del país el porcentual fue del 12,8%. En diciembre, los rubros que mayor impacto tuvieron en el costo de vida fueron: Bienes y servicios: 39,3%; Transporte 37%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 32,3%; Salud 31,8% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 31,1%, en un contexto donde el Gobierno Nacional que asumió en el mes de diciembre impulsó un plan de desregulación de la economía que condujo a una marcada aceleración de los precios de los combustibles, canasta básica alimentaria, salud (medicina prepaga), productos de higiene personal y del hogar, como así también el transporte de media y larga distancia.