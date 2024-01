El Peronismo se reunió para analizar la situación nacional y respaldar el paro de la CGT

Gobernadores provinciales, legisladores nacionales, sindicalistas y referentes de movimientos sociales peronistas se reunieron, esta tarde, en la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, de esta capital, para analizar la situación económica, política y social del país y ratificar la adhesión al paro general de actividades dispuesto por la CGT para el próximo 24 de enero.Del encuentro participaron: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; sus pares Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, y su similar de la cámara Baja, Germán Martínez; el jefe de la CGT, Héctor Daer; el secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy; el dirigente camionero Pablo Mayo y referentes sociales como Juan Grabois y Emilio Pérsico.También estuvieron presentes: los senadores nacionales Florencia López y Fernando Rejal; las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, Natalia Zaracho y su compañero de bancada Eduardo Valdés; el intendente del partido bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y funcionarios del gabinete provincial como Gabriel Katopodis, Carlos Bianco y Andrés Larroque, entre otros.El gobernador Kicillof ofició de vocero de la reunión. Explicó que el encuentro fue “una convocatoria de varios sectores” del peronismo y que participaron gobernadores provinciales (algunos por zoom), legisladores nacionales de Unión por la Patria, referentes de los movimientos sociales y dirigentes de las tres centrales sindicales. “Básicamente la reunión consistió en repasar la situación nacional, la situación económica”.“Estuvimos hablando de lo que ha producido en este tiempo la batería de medidas económicas y decisiones que ha tomado el gobierno, desde la devaluación a los aumentos de alimentos, combustibles, medicamentos, también prepagas. Bueno, y sabiendo que se vienen todavía los tarifazos y las cuestiones de transporte, energía, etcétera", puntualizó el bonaerense.A su turno el jefe de la bancada de UxP del Senado, José Mayans, fue consultado por la prensa acerca del tratamiento del polémico decreto de necesidad y urgencia 70/23. El formoseño respondió: “Nosotros esperábamos el tratamiento del DNU, pero hasta ahora no se conformó la comisión bicameral que debe analizarlo”.Contó que desde UxP se presentaron “los nombres de nuestros representantes, tanto de Diputados como del Senado, para conformar la bicameral, pero no hubo novedades”. Y dijo que ahora se está “a la espera del cumplimiento de los tiempos establecidos por la ley 26.122”, para definir la acción a seguir. Señaló que la comisión bicameral de Trámite Legislativo todavía no emitió dictamen al respecto, por eso, indicó: “La semana que viene, si no hay despacho de la comisión bicameral, tenemos prácticamente habilitadas a ambas Cámaras del Congreso para dar tratamiento al DNU”.“Nosotros estamos dispuestos a discutir ley por ley, cada una de las leyes laborales, las que hacen al tema de las empresas del Estado”, finalizó senador peronista, al expresar la voluntad de la bancada con mayor cantidad de miembros en la Cámara Alta.