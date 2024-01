El ministro Gómez informó que se incorporaron 11 nuevos médicos al sistema público de salud

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, informó que entre el martes 16 y miércoles 17, “11 nuevos profesionales médicos se incorporaron al sistema de salud formoseño para prestar servicio en distintos hospitales”.En testimonios recabados por AGENFOR, el titular de la cartera comentó que “en estos dos días firmaron sus resoluciones y pasaron a ser parte del gran equipo de salud”.Detalló que “en el Hospital de la Madre y el Niño es una médica pediatra especialista en terapia intensiva”, mientras que “en el Hospital Interdistrital Evita son dos médicos formados en cirugía general y con la especialidad posterior en cirugía plástica, lo que es muy importante ya que formarán parte del sector de quemados, un área que necesita ser reforzada”.“Además, de una médica dermatóloga que hace dermatología oncológica, lo que a su vez es de suma relevancia debido a que en Formosa tenemos un clima subtropical con el sol muy fuerte y por ende, hay gran frecuencia de pacientes con cáncer de piel”, añadió.Respecto del Distrital 8, señaló que “se trata de una médica oncóloga que hace mamas y es especialista en cirugías de cáncer ginecológico en general”, aclarando que “allí contamos con un servicio de esta especialidad”.“Al Hospital Central se suma una médica especialista en cirugía general pero también en mamas”, y por último informó que “diferentes profesionales serán incorporados a tres centros de salud de primer nivel de atención”.Ahondando sobre el tema, el ministro Gómez puso en conocimiento que “desde enero del 2022 (por poner una fecha, pero haciendo referencia a esa época) ingresaron 266 médicos profesionales al sistema de salud público provincial” y aclaró que estos datos son “sin contar las residencias”.“En nuestros hospitales, tenemos más de 160 médicos residentes de distintas provincias formándose en variadas especialidades”, realzó y sostuvo firmemente que “es la mejor paga del país y cuenta con una excelente formación motivos por los cuales eligen Formosa”.“El sistema de la salud de la provincia está muy fuerte, porque en todos los niveles de atención y de diferentes complejidades cuentan con equipamientos costosos y complejos” esbozó y aclaró que esto sucede “en los nosocomios de Capital como así también en los distritales del interior provincial”.“Ahora, lo que estamos reforzando es el recurso humano de enfermería, bioquímica, odontología, técnicos en general”, enumeró.Además, se refirió a los dichos de la oposición que asegura que “en Formosa hay un grupo muy bajo de profesionales”, afirmando que “es todo lo contrario, que es una mentira absoluta porque es muy importante el número de profesionales qué están viniendo a la provincia e inclusive, médicos que en otras épocas han emigrado al sur en busca de mejores solarios, han vuelto a Formosa”.“Lo más notable es que son de todo el NEA, es decir, correntinos, chaqueños, misioneros y también cordobeses y de la provincia de Buenos Aires”, amplió.Aseguró que “esto pasa porque acá tienen mejores condiciones laborales, tienen centros de salud que cuentan con guardias nocturnas, con gran cantidad de personales médicos, y con todos los servicios disponibles para que puedan ejercer su función”.“El médico, fundamentalmente busca dos cosas: ejercer bien su profesión con todas las condiciones y, estar bien remunerados y, acá en Formosa, tienen las dos cosas”, aseguró.Debido al porcentaje de médicos extranjeros que ingresan, declaró que “es mínimo” ya que “la mayor parte de ellos son de distintas provincias argentinas inclusive hay formoseños”.“Además, no debemos olvidarnos que al país vienen a estudiar muchos extranjeros, porque la Argentina es reconocida por tener facultades públicas, gratuitas y de excelente nivel, algo que no ocurre en otros países”, estimó.“Algunos de ellos continúan eligiendo la Argentina para seguir formándose en una especialidad, así que es normal lo que viene ocurriendo (ver a estos profesionales en el sistema de salud público)”, agregó.En tanto, lamentó algunos comentarios de la oposición sobre este tema y afirmó que “el que habla sobre ello lo hace desde la ignorancia absoluta y total de cómo funciona el sistema de salud argentino y formoseño, o están mintiendo deliberadamente buscando llevar agua a su molino por cuestiones políticas”.Por último, esbozó que “se equivocan al hacer esto porque con la salud de las personas no se debe hacer política de este tipo, sino públicas, en beneficios de ellas y no con la intención de llevarlas a la confusión”, cerró.