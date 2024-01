El Gobierno de Formosa recategorizó a personal de salud de Capital

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano reconoció la labor y capacitación del personal de salud de distintos nosocomios capitalinos, otorgándoles la recategorización correspondiente a su preparación.

Fue este jueves 10 de enero en una reunión llevada a cabo en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) en donde, el titular de la cartera, el doctor Aníbal Gómez informó que “personal de salud de diferentes hospitales de la ciudad capital de los distintos niveles de complejidad y, también de los centros de salud de nivel 1, fueron reconocidos por su capacitación permanente”.

Detalló que este premio fue para los “trabajadores que se han preparado y han logrado mejorar su rendimiento, porque son profesiones que requieren de capacitación permanente ya que la ciencia avanza todos los días y el sistema de salud de Formosa está equipado con aparatos de última generación que requieren de personal idóneo”.

Además, fue contundente al realzar que el personal reconocido “realiza bien su trabajo” y, sobre todo, “atienden apropiadamente a los pacientes que son personas que se encuentran enfermas, dolientes y que necesitan de su ayuda”, acción de suma relevancia para la cartera de salud.

Por último, dejó en claro que “aquellos que no cumplen con su tarea, con la carga horaria y que no están comprometidos, no tienen lugar en el sistema de salud formoseño”, caso contrario “de los que sí se brindan por entero y están comprometidos con la salud y la población, a los cuales el Gobierno provincial le brinda su merecido reconocimiento”.