Dengue: Bibolini marcó la importancia de acudir a un centro de salud para ser evaluado y tomarse la muestra

Es fundamental que la población consulte si presenta sintomatología compatible con la enfermedad. Además, mantener limpios los elementos que puedan acumular agua y servir de criaderos al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

El médico infectólogo Julián Bibolini se refirió a la situación epidemiológica del dengue en la provincia y lamentó que “en las últimas semanas los casos aumentaron significativamente”.

Por ello, recordó que “desde octubre se hizo el lanzamiento de la campaña de la lucha contra el dengue, a diferencia de otros años en los que habitualmente se hacía recién en noviembre o diciembre”.

Sin embargo, señaló que, “teniendo en cuenta que empezamos a detectar que se adelantó la curva de los casos positivos, en un contexto donde ya había circulación en los meses previos por el clima y la lluvia, que favoreció la aparición de muchos más mosquitos de lo habitual”.

En este sentido, expuso que siguiendo el parte informativo “hay alrededor de 7.660 casos acumulados, contando todos los del año pasado”, aclarando que esto significa que “hasta el 2023, si juntamos todos los casos de dengue confirmados por laboratorio, suma esa cantidad” y destacó que “quizás haya más, porque mucha gente no asiste a consultar, por ser asintomática o con síntomas leves”.

Prevención y consulta

De esta manera, marcó la importancia de acudir a los centros de salud, hospital, médico de cabecera o al sanatorio, para ser evaluado y tomarse la muestra de sangre en un laboratorio, cuando haya sospecha de esta enfermedad.

Los síntomas compatibles son fiebres altas, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal, vómito, sangrado de nariz o encías, piel pálida, fría o humedad o dificultad respiratoria.

Y explicó que “en el caso de los centros de salud u hospitales, se rellena una ficha epidemiológica por el médico o el personal de salud, con los datos de la persona, ya que si hay sospecha de dengue, la brigada se acerca al domicilio, hace las recorridas locales buscando febriles y luego, hace un descacharrizado y la fumigación”.

Asimismo, lamentó que “por desgracia, no siempre atienden en las casas”, subrayando que “en los últimos tiempos, dependiendo de cada barrio, hay cerca de un 20%, donde no se pudo ingresar por ser terrenos baldíos, o la gente no se encuentra presente, y un porcentaje menor que directamente se niega a que uno ingrese”.

Bibolini instó a la comunidad “a colaborar”, manteniendo la limpieza, cortando los pastizales, evitando acumular agua en recipientes que pueden servir de criaderos, y, por supuesto, usar repelente cada dos horas, “para que disminuya la cantidad de nuevos mosquitos y así, menos transmisión”.

Además, al finalizar, remarcó que “en toda la provincia se está trabajando fuertemente en el tema, en todas las áreas y municipios de localidades del interior”, recordando que en Formosa “esta campaña nunca se detuvo, la vigilancia es anual”.