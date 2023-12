“Paisajes de mi Tierra” maravilló a las alumnas del Instituto Santa Isabel

Pablo Córdoba realizó la presentación de su libro “Paisajes de mi Tierra” en el Instituto Santa Isabel de Formosa.

“Tuvimos el enorme placer de presentar ‘Paisajes de Mi Tierra’ en el Instituto Santa Isabel, donde mostramos la transformación y la enorme riqueza natural y cultural que tenemos en cada rincón de nuestra hermosa provincia, revalorizando el orgullo de ser formoseños y formoseñas”, subrayó el experimentado fotógrafo.

En ese sentido, agradeció a la directora del establecimiento educativo, Mónica Salinas, los profesores y las alumnas “por tan cálido y hermoso momento vivido”.

“Nos da orgullo y satisfacción que se pueda mostrar a Formosa –destacó la directiva en declaraciones recogidas por AGENFOR-. Desde hace muchos años, las alumnas del colegio, en quinto año, tienen un viaje de estudios al Bañado La Estrella, así que para ellas fue algo familiar ver (las fotos), en tanto que las chicas del ciclo orientado también pudieron apreciar” a esta maravilla natural de la Argentina.

Ponderó que “las imágenes son increíbles, al igual que los videos”, de modo que “estamos muy contentas porque se pudo hacer la presentación”, ansiando que “lo sigan haciendo en todo el país, no sólo en Formosa, y en las escuelas secundarias porque los chicos tienen que aprender a valorar todo aquello que tenemos”.

“La charla me pareció un momento increíble, como ver las fotos de la riqueza que es nuestra provincia, llena de naturaleza que los formoseños debemos cuidar y conservar porque es maravillosa”, resaltó la alumna Milagros González.

Con ella coincidió su compañera Mariana Almirón, quien indicó: “La charla del doctor Córdoba me pareció muy buena. No todos logran transmitir sentimientos a través de la fotografía, pero él sí, me llegaron mucho sus imágenes”.

“La presentación de este libro me parece muy importante para todos los alumnos de la provincia. Es imprescindible para la cultura personal de cada joven conocer dónde viven”, acentuó, por último, la alumna Mía Angeloni.