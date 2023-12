"Nuestro único conductor es Gildo insfran, en el oeste ,en el norte y en el sur"

Nadie está ajeno a la realidad que vive nuestra patria, la situación económica está inaguantable, pero aquí en Formosa daremos batalla. Tenemos un modelo de gobierno unificado en una figura, que es nuestro único conductor el mejor gobernador del País, no es el momento de pedir espacio político, no es el momento de pedir estructura ni mucho menos de pedir insaciablemente,( ante los dichos de mi par Intendente de lomitas) todos los pueblos tenemos diversas necesidades y nuestro conductor el gobernador insfran siempre a sido equitativo con todos los pueblo, no me parece correcto que se crean más que nadie. Somos todos compañeros y se debe de respetar las jurisdicciones. Todos somos Formosa, todos somos hijos del modelo formoseño , y debemos estar hoy más unidos que nunca es la única forma, no queriendo exigir ni querer aparentar más que nadie. Nuestra palabra es y será siempre la unidad.

Arnaldo Pirulo Barrios

Intendente de Est del campo