Informó Crucero del Sur que ante la falta de transparencias de compensaciones por parte del Gobierno Nacional se halla en peligro el servicio urbano

Mañana miércoles 6 de diciembre del corriente año, vence el plazo para depósito de salarios, con lo cual, los Gremios esperarían hasta el día jueves 7, encontrándonos con un feriado nacional y la asunción de las nuevas Autoridades Nacionales el día 10, por lo que, desde el Organismo de la Constitución, se solicitó Acuerdos Temporales entre las partes, con el objetivo de no afectar a los usuarios y se advirtió que, las subas de tarifas y las reducciones de servicios, donde los vecinos serían la única variable de ajuste, no es la única salida que existe y por ello plantearemos al futuro Secretario de Transporte Franco Mogetta “que no se desentienda de las Provincias del Norte Grande y que se redistribuyan las compensaciones nacionales equitativamente”, como así también al Congreso Nacional-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, recepcionó, una serie de presentaciones efectuadas por el Gerente de Crucero del Sur Agrupación, Aguirre César Gabriel y que se encuentran dirigidas a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a través de las cuales solicitan compensaciones adicionales para sustentar el servicio de transporte que se brinda en nuestra ciudad, ampliación de los mismos, “e imposibilidad de pago de los sueldos correspondientes al mes de noviembre del corriente año, advirtiéndose que dicha masa salarial asciende a $170.000.000,00 y atendiendo a que las Compensaciones Provinciales son de $35.000.000,00; a lo que se le suma la no disponibilidad de los fondos asignados por Nación en concepto de Compensaciones Tarifarias”. En este sentido y en defensa de los derechos de los miles de vecinos que utilizan diariamente el servicio, se requirió al actual Auditor Operador del Transporte Público de Pasajeros de la Municipalidad, Dr. Fabián Cáceres, “Acuerde con Crucero del Sur Agrupación, junto a los Gremios del sector, las medidas necesarias, hasta tanto asuman las nuevas Autoridades Nacionales, en especial el próximo Secretario de Transporte Franco Mogetta, para poder así avanzar en un proceso de sustentabilidad económica – financiera, mediante el reconocimiento de los costos reales de la prestación y la necesaria participación del Estado que permitan de una vez por todas una distribución federal de las compensaciones al transporte público”. Gialluca anticipó que, trabajaremos para garantizar la continuidad de este servicio, en un marco social y económico de alta inflación, con subas reiteradas de los combustibles, obligaciones de pagos de salarios, medio aguinaldo, más cargas sociales que, frente a la demora en la percepción de los subsidios nacionales, se deberán buscar salidas alternativas. Advirtió que, la FATAP -Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros-, ya anticipó “la parálisis inminente e irremediable de los servicios de colectivos en el Interior del País”, por lo que, vamos a solicitar a las nuevas Autoridades Nacionales que antes del 18 de diciembre, transfieran los fondos necesarios que permitan brindar un normal funcionamiento del transporte público de pasajeros. El Funcionario Provincial, señaló que, volveremos a denunciar que, las empresas del AMBA no pueden continuar recibiendo subsidios por un total de $88.000.000,00 para 18.000 unidades, lo que representa $4,9 millones por colectivo, siendo que, para el Interior del País, los subsidios nacionales rondan los $11.500 millones, donde con una flota de alrededor de 14.500 colectivos, se otorgan $790.000 por coche. Por último, el Defensor del Pueblo, solicitó que el Concejo Deliberante en Sesiones Extraordinarias, otorgue respuestas a los vecinos, “porque Institucionalmente no vamos aceptar que la única salida o variante de ajuste sean los usuarios, que ya no tienen más capacidad económica, para pagar tarifas sin subsidios, en un servicio altamente deficiente y donde esperamos que frente a los anuncios de ajustes e incrementos de las próximas Autoridades Nacionales, nuestros Legisladores en el Congreso de la Nación, sean los protagonistas en la defensa de los derechos de los mismos, frente a momentos de profunda incertidumbre e incredibilidad que estamos transitando y donde, los grupos sociales y familias más vulnerables deben ser amparadas por el Estado Nacional, Provincial y Municipales”.