Una joven agradeció al Gobierno de la provincia por el tratamiento integral y gratuito que le cambió notablemente su calidad de vida

Como parte del mismo, se le practicó una compleja intervención quirúrgica bucomaxilofacial que “en un lugar privado no podría haberlo hecho porque es muy costoso. Y a pesar de que no tengo obra social, yo pude hacerlo sin tener que pagar nada”.

Ella es Milena Fernández, una vecina de 27 años, que vive en el barrio Guadalupe, de la ciudad de Formosa. En mayo de este año, fue sometida a una cirugía ortognática de doble procedimiento, llevada adelante por profesionales del servicio de cirugía bucomaxilofacial del Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”.

El complejo procedimiento quirúrgico se llevó a cabo a fines del mes de mayo, con un equipo encabezado por el doctor José Echeverría, odontólogos y otros profesionales. También estuvo presente la odontóloga Silvia Rebholz, quien estuvo a cargo del tratamiento de ortodoncia que comenzó Milena en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), con anterioridad a la cirugía.

“Estoy muy agradecida por todo lo que me brindaron desde el primer día. Antes del tratamiento tenía muchos problemas de salud, que justamente, eran consecuencia de mi desvío mandibular. Mordía muy mal, tenía muchos dolores articulares, también de cuello. Tuve que ir a fonoaudiología y tenía afectado el oído”, precisó la paciente.

No obstante, puso de resalto que “la cirugía resolvió todo. Hoy, puedo decir que estoy muy bien y muy agradecida con todo el equipo que me permitió superar mi problema de salud que tanto me afectaba”.

Seguidamente, agradeció “de todo corazón” a los profesionales del Hospital de Alta Complejidad y a los del Hospital Odontológico que llevaron adelante este tratamiento. En un lugar privado no podría haberlo hecho porque es muy costoso. Y a pesar de que no tengo obra social, yo pude hacerlo gratuitamente, sin tener que pagar nada”, valoró la joven.

Y señaló, con emoción, que “desde el día uno, me explicaron todos los detalles de cómo iba a ser la cirugía, que tenían que hacerme una fractura para volver a acomodar mi mandíbula, que tenían que colocarme placas, tornillos y otros elementos. Sonaba fuerte pero no fue traumático para mí, porque en todo momento, fueron súper amables, atentos y comprensivos conmigo. Me cuidaron muchísimo”.

La internación en su pos operatorio fue de tres días, durante los cuales le hicieron un control estricto “y un seguimiento muy importante con un total acompañamiento. Eso hizo posible que mi recuperación también sea muy buena y hoy estoy feliz de haber pasado por esa cirugía que me cambió la vida y que me devolvió la sonrisa”.

Hizo notar que el tratamiento, a su vez, le dio la posibilidad “de conocer al excelente equipo de profesionales con el que cuenta nuestro sistema público de salud en Formosa y con los tantos servicios gratuitos que tenemos a nuestro alcance los formoseños y formoseñas, gracias a que el Gobierno de la Provincia, los pone a nuestra disposición”, enfatizó.

Trabajo articulado y en conjunto

Milena recordó que la cirugía fue parte “de un largo tratamiento que inicié cuando desde el Hospital de Día 2 de Abril, me derivaron al Hospital Odontológico de Complejidad Integrada”, lo que demuestra el trabajo en red, articulado y coordinado que llevan a cabo los efectores de la Red de Salud Pública Provincial.

Comentó, que en el Hospital Odontológico fue atendida por el equipo del servicio de ortodoncia y ponderó “la atención excelente” que le dieron, no solo los odontólogos, sino también otros profesionales como “los psicólogos y los nutricionistas, por ejemplo, porque el tratamiento que sigo es integral”.

Cuando completó lo indicado por los especialistas en ortodoncia, la joven fue nuevamente derivada al servicio de cirugía buco maxilofacial del Hospital de Alta Complejidad, donde decidieron practicarle la intervención quirúrgica que, finalmente, permitió la corrección del desplazamiento de su maxilar inferior.

“La próxima semana, tengo nuevamente turno con mi ortodoncista. En esa consulta vamos a planificar que me retire los brackets y con eso, ya finaliza el tratamiento. Estoy muy contenta por eso”, dijo “y sumamente agradecida con todos los que me vienen acompañando en este proceso, que sin dudas, valió la pena”, reiteró en el cierre.