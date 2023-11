"Smart Energy” celebra su alianza estratégica con la empresa Española Neural LABS

Esto tiene como objetivo desarrollar en conjunto el ensamblado de las cámaras inteligentes Neural Ghost Host AI Solar en el Centro de Distribución de Smart City Formosa en el 2024.

Cabe mencionar, que la empresa Smart Energy realizará la primera instalación de prueba con esta tecnología, en el Polo Científico & Tecnológico.

Características y Funcionalidades Importantes de la Cámara

Desde la empresa detallaron que NL GHOST AI es una cámara All In One que procesa analíticas de vídeo aplicadas a vehículos como LPR (lectura de matrículas/placas), detección de marca, color, velocidad y clasificación del vehículo: automóvil, motocicleta, bus, camión y furgoneta (Vano SUV) y, además, infracciones de tráfico.

Está equipada con cámaras ultra sensibles y lentes varifocales motorizados. Se destaca por su capacidad para leer múltiples matrículas en hasta dos carriles a velocidades de hasta 250km/h, con iluminación estroboscópica LED para capturar vehículos en cualquier momento del día.

También lee la velocidad de los vehículos, detecta marca, color y clasificación del mismo, así como el carril y sentido de circulación.

Además, soporta matrículas de múltiples países simultáneamente. Toda infracción detectada se registra junto a vídeos de la cámara de entorno que muestran evidencia de la infracción. La cámara tiene capacidad para almacenamiento local que la hace tolerante a la pérdida de conexión con el sistema central.

Esta avanzada tecnología redefine el análisis de tráfico y contribuye a la seguridad vial de todos los ciudadanos.

Neural Labs es una empresa reconocida por sus soluciones basadas en Inteligencia Artificial para Ciudades Inteligentes y Sistemas Inteligentes de Transporte.

Al respecto, informaron que en marzo del 2024, se realizará el lanzamiento del desarrollo en conjunto del ensamblado de las cámaras Inteligentes Neural Ghost AI “All In One” en su versión solar. La empresa local, está planificando la producción de ensamblado de 500 cámaras por Año.

En ese contexto, se creará un nuevo departamento de Seguridad Vial, donde se contratara un capital humano de 10 personas con perfil técnico y para la producción de ensamble se contratará a más de 20 operarios.

Asimismo, indicaron que para la contratación de personal técnico y operario que se postulen, tendrán un curso de preparación con un examen para el ingreso.

El objetivo de “Smart Energy”, en el 2024, es capacitar personal para la salida laboral en nuestra sede en Formosa, apostando al desarrollo y crecimiento de nuestros ciudadanos.

Cabe referir que la empresa de tecnología e innovación que se encuentra desde el 2011 en el “Polo Científico Tecnológico y de Innovación y son pioneros en el campo de la tecnología aplicada a las ciudades inteligentes, desarrollando proyectos de sustentabilidad y ahorro de energía.

De manera permanente, capacita a los personales en nuevos conocimientos sobre los cambios tecnológicos y energía sustentable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En cuando a Neural Labs S.L. es una compañía que cuenta con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de soluciones basadas en lectura de matrículas y analíticas de vídeo.

Está establecido en Barcelona, España y es reconocido en el mercado nacional e internacional, gracias a su alta tasa de lectura de matrículas y a su innovación en soluciones de control de tráfico, seguridad y movilidad para las ciudades y municipios.