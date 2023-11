Se liberó el tránsito de la Ruta Nacional 86

Gialluca volvió a criticar duramente la actuación de las fuerzas de seguridad de Gendarmería Nacional “que ante delitos infragantes, cometidos por dos o tres personas, que son sorprendidos mientras realizan los cortes de rutas, se los deja actuar como si no los vieran, en lugar de proceder a su inmediata detención y puesta a disposición de la justicia federal generándose luego graves perjuicios a miles de ciudadanos que poseen el derecho a transitar libremente cualquier ruta en nuestro territorio provincial”. El Funcionario Provincial, advirtió “que no vamos a criminalizar nunca las protestas sociales” y agregó que estos cortes de ruta , “son más bien conductas extorsivas con las cuales se pretende obtener beneficios que no son procedentes ya sea porque no se cumplen con determinados requisitos o porque simplemente los manifestantes no tienen ningún interés en trabajar, como si lo hace la mayoría de los integrantes de la Comunidad La Primavera, obteniendo importantes ganancias económicas con las compras que efectúa el Ministerio de la Comunidad o sectores privados de los productos que se obtienen de la tierra, con el apoyo permanente del Paipa y técnicos donde el Gobierno Provincial, hace entrega también de semillas, combustibles y preparado de los suelos, originándose importantes proyectos y programas que obviamente dependen siempre del trabajo de los interesados”. Solo algunos "que se creen vivos”, continúan con hechos y conductas que no podemos seguir tolerando, pues vienen siendo sistemáticamente rechazados por los ciudadanos que quieren trabajar, estudiar, que necesitan atenderse en los hospitales públicos y comercializar bienes y servicios que mujeres y hombres obtienen con su trabajo diario, pagando impuestos, servicios públicos y cumpliendo con la Constitución y las leyes vigentes, como integrantes responsables de una Comunidad Organizada”-

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, junto al Administrador del IPS Hugo Arrúa informaron que a las 20:30 horas del día miércoles 01 de noviembre del corriente año, la ruta Nacional N° 86 a la altura de la Comunidad La PRIMAVERA quedó totalmente habitada al tránsito, en momentos en que no más seis originarios habían cortado dicha traza aproximadamente a las 16 horas de ese mismo día exigiendo pensiones sociales. Los referentes mantuvieron una Asamblea y luego se apersonaron junto al personal de seguridad apostado en el lugar, informando que recibieron una llamada de las autoridades del I.P.S. y de la Defensoría del Pueblo, con quienes acordaron una próxima reunión, quedado tanto la ruta Nacional N º 86 como la Provincial N° 4 libres a la circulación de todos los ciudadanos.