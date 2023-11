Partidos Aliados al Peronismo alertaron sobre el salvaje ajuste que se viene

Pasado ya una semana de las elecciones del balotaje en donde se impuso el candidato presidencial Javier Milei, los partidos políticos aliados de Unión por la Patria, el Movimiento de Acción Popular (MAP), el partido Kolina Formosa y el Partido Juntos Podemos, emitieron un documento en donde advierten un duro ajuste en la economía y que traspasará todos los estratos sociales del pueblo argentino.En el mencionado documento se expresa que: “los argentinos y formoseños por igual, una vez más nos enfrentamos una vez más, a una verdadera tragedia democrática con la irrupción de un gobierno electo y libremente por el pueblo argentino y que tiene como sello a la más terrible extrema derecha neoliberal y ésta vez con un nuevo agravante de que Mauricio Macri y sus alfiles ya han cooptado y colonizado los principales lugares estratégicos del anarco capitalista Milei y eso ya es un signo preocupante de que el despojo neoliberal de las riquezas de nuestra Patria, hoy está en un verdadero peligro”.“Y no es para menos, el Gabinete libertario se tiñó de amarillo y Mauricio Macri se infiltró en la escuálida estructura política del libertario electo quien ahora se encuentra en un corset muy difícil de escapar y ello lamentablemente nos traerá más miseria, pobreza y destrucción del tejido social”, dice el documento; “y aquí se confirma todo aquello que nos dijera oportunamente el presidente del Partido Justicialista de Formosa, el Dr. Gildo Insfrán: “por primera vez en la historia argentina tendremos un gobierno de dictadura, impuesto a través del voto popular” y con el macrismo al frente del Ministerio de Economía, se terminará de despojar completamente de nuestra soberanía económica y por ende la justicia social”.Por otra parte en el documento de los partidos aliados se expresa que: “ los argentinos hemos elegido un gobierno de ultraderecha, que entre otros temas reivindica a la dictadura militar genocida; que en sus propuestas ha dicho que el Estado tiene que estar en su mínima expresión, cuando la gran mayoría de los argentinos lo que necesitan es tener un Estado presente en todas las áreas como las de salud, educación, los jubilados y pensionados, las políticas de Estado para la niñez, adolescencia y familia, las políticas de estado para la producción y la alimentación, tal como lo hace el gobierno de la provincia de Formosa y que lamentablemente hoy, ésas políticas serán quebrantadas de cumplirse todo el programa de gobierno de “La Libertad Avanza”, añadieron.Por todo ello, “los partidos políticos aliados al justicialismo, nos constituimos en estado de alerta y movilización, ante cualquier intento de coartar y de eliminar todos y cada uno de los derechos adquiridos por cada uno de las formoseñas y formoseños de nuestra Provincia, e instamos a las demás fuerzas políticas, a las organizaciones sociales y sindicales, a tomar posturas claras y concretas, para que y ante el avance de éstos fenómenos libertarios que quieren destruirnos, no tengan éxito en estos duros cuatro años que vendrán; el programa de gobierno de Javier Milei y de Mauricio Macri, solamente se va a concentrar en que los ricos sean más ricos, van a aniquilar al Estado y a muchísima gente realmente le irá mal, y nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos vivido, esto ya pasó antes cuando en el gobierno de Menem se vendieron todas las empresas del Estado nacional; lo vivimos con De la Rúa cuando tuvimos muchos muertos y la gente saqueando supermercados y comercios porque no tenían para comer; todo esto volverá si se aplican las políticas del nuevo gobierno electo. No obstante a ello, una vez más, los formoseños no debemos perder la Fe ni la esperanza; justamente hoy más que nunca recemos todos juntos: “Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza”, finaliza el documento, que firman: Víctor Pereira, presidente del MAP; Norma Quiñonez, presidente de Kolina Formosa y Patricia Prieto por el partido Juntos Podemos.-