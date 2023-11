Parola: la oposición en Formosa “no hace política, sino negocios”

La legisladora nacional por Formosa de Unión por la Patria, la doctora María Graciela Parola, se refirió a los dichos del senador nacional electo por Formosa devenido en libertario, Francisco Paoltroni: “Hace tan sólo 5 meses, en las elecciones de junio, cuando fue candidato a Gobernador por un partido distinto al que lo llevó al Congreso, el senador electo, que hoy se autodenomina libertario, se jactaba de que él era lo nuevo y que lo nuevo no era peronista, ni radical, ni libertario, ni desarrollista; así que con sólo leer sus declaraciones de antes y las actuales, claramente se ve el oportunismo y la desesperación por llegar a algún cargo para poder concretar sus negocios personales”.

“Lamentablemente y como lo sostenemos hace mucho tiempo -expresó la diputada nacional-, la oposición en Formosa sólo cambia de nombres, pero no de objetivos, ya que no hacen política, sino negocios. Es vergonzoso ver cómo en menos de un año, y de una elección a otra, cambian de convicciones, de ideas, de espacios políticos, dejando al descubierto sus verdaderos intereses, que claramente no son en favor del pueblo”.

En los mismos términos, la legisladora agregó que “es gravísimo que un senador electo, que en teoría representa, en este caso, a la minoría de los habitantes de la provincia, exprese y afirme tan livianamente que Formosa se quedará sin obra pública; avalando además que miles de formoseños y formoseñas pierdan su fuente de trabajo”.

Asimismo, dijo “que numerosos pueblos y localidades de la provincia vean postergado su crecimiento y desarrollo que se vienen dando a pasos agigantados de la mano del Modelo Formoseño; y lo que es aún peor, opinando sin fundamentos sobre un plan para la realización de obras privadas que ni siquiera conoce en profundidad, sino que queda expuesta la necesidad de aparecer en los medios y ganar prensa para congraciarse con sus patrones de Buenos Aires, sin importar si con sus acciones, omisiones o expresiones esté atentando contra el pueblo que, aunque sea en minoría, lo votó”.

Parola, en esa misma línea, aseguró que “está claro cuáles son los intereses que el senador va a defender cuando tenga que votar en la Cámara Alta, si aún sin asumir ya se expresa contra los formoseños y formoseños; demostrando además un enorme desconocimiento de la historia, idiosincrasia y desarrollo del pueblo al que dice representar”.

De igual manera, la diputada recordó que “lamentablemente en la Argentina ya hemos vivido el tiempo del liberalismo, de las privatizaciones, de ser esclavos del mercado, y las consecuencias han sido trágicas, sobre todo para el pueblo trabajador y para los que menos tienen, ya que sólo unos pocos concentran las riquezas en detrimento de todo un pueblo; y es esto nuevamente lo que se está proponiendo a partir del 10 de diciembre”.

“Hoy más que nunca nos hacemos eco de los dichos de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, quien instó a respetar la voluntad popular, no sólo a nivel nacional, sino especialmente a nivel provincial. Y una vez más ratificó que va a defender los intereses innegociables de los formoseños y formoseñas y que, desde este costado norte de la Patria, defenderemos, sin tibiezas, el sistema democrático, la educación pública, la salud pública y, sobre todas las cosas, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, compromiso que también asumimos los legisladores y legisladoras nacionales de Unión por la Patria”, concluyó.