Morán aseguró que “no hay ninguna denuncia, ni se impugnó el escrutinio definitivo de Formosa”

El juez habló sobre la acusación de un espacio partidario hacia Gendarmería, pero aseveró que “no hay pruebas y se investigarán si existen”.

En diálogo con AGENFOR, el juez federal con competencia electoral, Pablo Morán, se refirió a las acusaciones que hizo el espacio de La Libertad Avanza a Gendarmería respecto a “cambiar el contenido de las urnas”.

En principio, explicó que, este viernes, “el fiscal federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Ramiro González, citó a las personas que han hecho esta presentación, que son los apoderados de la Libertad Avanza”.

“Les pidió que lo ratifiquen, y en todo caso aporten la prueba que tengan respecto de tan graves acusaciones, que de alguna forma ponen en riesgo la legitimidad democrática de nuestro país, ¿no? Pensar que Gendarmería está alterando urnas o resultados, sería ya poner en duda, digamos, directamente la base de nuestra democracia”, sostuvo.

Y agregó: “Yo no le digo que no pueda pasar, que pueda haber una denuncia, alguna cuestión en concreto, pero tiene que haberla y se investigará; y obviamente yo voy a ser el primero en querer investigarla hasta las últimas consecuencias”.

En ese marco, continuó, fueron citadas “estas dos personas y se presentó el abogado de la lista diciendo que Karina Milei no iba a concurrir porque estaba volviendo de Córdoba y, además, que no tenía mayor información que aportar”.

“Lo que hizo fue explicar que en realidad, yo digo porque estuve leyendo la declaración, no fue una denuncia, sino simplemente una presentación a los fines de que se extremen los recaudos y donde dijo que más que prueba lo que tenía era una captura de pantalla de una red social en las que se hacía mención vagamente a esta situación, pero nada en concreto, no es que dijo vengo a ratificar una denuncia, es más dijo que no había hecho una denuncia”, precisó.

Y añadió: “Entonces esa es la presentación que hizo el abogado y en Formosa, concretamente, no hizo ninguna denuncia en particular, ni ninguna cuestión en particular, simplemente eso. No quita que si existe una denuncia se debe investigar obviamente y si se prueba se va a transicionar y se va a perseguir con todo el peso de la ley, yo no estoy negando eso, lo que le digo es que no tuve nada”.

En ese sentido, Morán especificó que, “desde que yo llegué a Formosa, hace cuatro años, en el proceso electoral anterior ni en el anterior, tengo noticia de que haya habido alguna denuncia de fraude contra una fuerza de seguridad concretamente; desde este año, menos, no hay ninguna denuncia, ni se impugnó el escrutinio definitivo de Formosa, ni nada”.

“El sistema electoral nuestro es muy bueno, porque tiene controles múltiples y cruzados de distintos actores que están en escena; por un lado, los presidentes; por otro, primero hay que dejar en claro que las elecciones están en manos y bajo el control de la autoridad civil ¿no? Entonces Gendarmería, Ejército, Policía de la provincia, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura son todos sujetos bajo el control de la autoridad civil, que en este caso es la justicia, o sea yo el juez federal con competencia electoral, como en cada provincia, es el máximo responsable, junto con la Junta Electoral Nacional que la integra, en el caso nuestro, el fiscal federal y el presidente del Superior Tribunal de Justicia”, argumentó.

Y precisó: “De nosotros depende el Comando Electoral integrado por el Regimiento de Infantería Monte N°29 de Formosa, que además de nosotros intervienen los delegados judiciales que son a quien yo les delego la autoridad en cada escuela: los directores y directoras de las mismas y gente del Ministerio de Educación”.

Aparte de la justicia y las fuerzas de seguridad, describió, “están las autoridades de defensa, que son ciudadanos de cada pueblo, de cada barrio, de cada paraje que son los vecinos del pueblo, personas totalmente ajenas”.

Además, dijo Morán, “están los fiscales de cada uno de los partidos y la Defensoría del Pueblo que está autorizada, o sea somos demasiada gente dando vueltas como para que alguien pueda, en un minuto, meter la mano”; y destacó que “cualquiera de todas estas personas que acabo de mencionar, en cualquier momento, está autorizada a sacarle una foto al telegrama al que firman y mandárselo por WhatsApp a su cadena de control”.

Por último, ratificó que las boletas de las elecciones generales del 22 de octubre “sirven para el ballotage” del 19 de noviembre, no así las de las PASO.