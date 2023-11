José Mayans: "Javier Milei le delegó la economía a Mauricio Macri"

José Mayans, jefe de bloque del oficialismo en el Senado, analizó cómo la definición presidencial determina el futuro de la actividad legislativa.

El andamiaje del Estado continúa su funcionamiento pero el escenario de balotaje determina la actividad de las comisiones legislativas y, principalmente, la conformación del bloque opositor. A pesar de que el cuerpo del Senado a partir del 10 de diciembre ya está definido, no habrá sesión en el recinto hasta tanto no se conozca si el próximo mandatario será peronista o libertario. El presidente del bloque de senadores oficialistas, el formoseño José Mayans, lo ratifica.

"Estamos imposibilitados prácticamente hasta el 19 de noviembre. Después de esa fecha, de acuerdo a los resultados, vamos a ver qué acuerdos vamos a tener para sesionar. Prácticamente va a ser una semana para tratar todos los temas que tenemos pendientes; estamos preocupados porque algunos pierden estado parlamentario", señala el senador a Ámbito y subraya dos de los programas que obtuvieron media sanción y pueden convertirse en ley: Compre Sin IVA y Empleo MiPyme.

Después del escrutinio definitivo en San Juan y el acercamiento de un senador correntino al bloque de Unión por la Patria, el actual oficialismo alcanzaría la mayoría en la Cámara Alta si conserva a sus aliados provincialistas. Tendría 38 votos de las 72 bancas disponibles, mientras que las restantes estarían distribuidas de la siguiente forma: 24 para Juntos por el Cambio, 7 para La Libertad Avanza, 2 para Por Santa Cruz y 1 para Unidad Federal.

A pesar de esa distribución favorable en el Senado, Mayans elige ser cauto: "Hay que esperar a la elección para hablar de qué visión tienen sobre lo que podemos avanzar. Ahí tenemos la posibilidad de hacer dos sesiones. Si es que se trabaja sobre todo el temario y si hay reconocimiento del resultado, serán sesiones intensas. Si es Milei es otra cosa. Ahí habría que ver qué cosa tiene este muchacho en la cabeza, además de mucho pelo".

Aún con un eventual desembarco de Sergio Massa en la Presidencia, los avances legislativos requerirán consensos: "Los gobernadores están esperando si reciben una compensación a través del impuesto al cheque, como dijo Massa o van a la Corte a reclamar por su coparticipación", señaló el senador formoseño, en referencia a la eliminación del Impuesto a las Ganancias. "Ellos estaban con que querían bajar impuestos pero cuando Massa comenzó a bajarle impuestos tampoco están de acuerdo porque ahora fueron electos en gobiernos provinciales", agregó.

José Mayans: "Cuando están en el Estado, no saben qué hacer"

Periodista (P): Considerando su preocupación por la coparticipación, ¿qué opinión tiene de la propuesta de Javier Milei de eliminarla?

José Mayans (J.M.): Es el día y la noche, porque Milei dice que va a hacer desaparecer la coparticipación y eso es de una ignorancia plena. Es una ley convenio, que tiene mayorías especiales, la firma del Presidente y los gobernadores. Fijate el quilombo que hay en la ciudad de Buenos Aires por un punto de coparticipación, imaginate lo que puede pasar.

No es cierto lo que dice Milei que son 150 los impuestos; son seis impuestos sobre los que están basados más del 95% de la coparticipación. Cuando Milei dice que va a bajar el gasto no dice cómo y cuando dice que va a bajar impuestos no dice cuáles. Aparte son leyes especiales y hay cosas que no se pueden hacer por DNU.

P.: ¿Qué espera a partir del 10 de diciembre?

J.M.: Se viene una nueva etapa con un nuevo presidente, con una visión diferente en todo concepto de lo que es el Estado: la relación con los poderes, con las provincias, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema previsional, el gasto social, los subsidios y la defensa nacional. Está también el tema de la política internacional: China, sí o no; Brasil, sí o no; Europa, sí o no.

Yo estoy pendiente porque eso se define en estos días y cada uno tiene una visión de lo que es el país. Para mí, obviamente que es una boludez total decir que no vamos a tener más relación con China, que es nuestro principal socio comercial, o Brasil, que son nuestros socios del Mercosur y tenemos convenios que son constitucionales. Estados Unidos nos compra muy poco a nosotros.

P.: De cara al futuro en el Senado, y más allá de la posición con respecto a Javier Milei, ¿han tenido como bloque algún acercamiento con los senadores electos de La Libertad Avanza?

J.M.: No. Hay que ver qué visión tienen, porque por ejemplo con la coparticipación hay 180° de diferencia; no hay inversión pública, hay 180° de diferencia; el tema de la ampliación de los subsidios a los servicios públicos: no te olvides que Argentina gana en pesos no en dólares, no podés dolarizar el servicio porque se cae todo. Es lo que le pasó a Macri: no entienden el tema del Estado y después cuando están ahí no saben qué hacer.

P.: Ya que lo menciona a Macri, ¿cómo vivenció el cambio de perspectiva entre Macri y Alberto Fernández?

J.M.: Fue un cambio total porque Macri tenía una visión unitaria: era la Capital Federal y algunos socios políticos, como Schiaretti. A los demás prácticamente nos aisló de la inversión pública, que es lo que se discutió también en el presupuesto: tener una visión federal del desarrollo para tener un crecimiento armónico del país de acuerdo a las regiones y a las posibilidades del desarrollo.

En la Patagonia tenés energía, en otras partes tenés producción de alimento, en otras contás con riquezas minerales: la Argentina es un país completo, pero necesitás una visión federal en la inversión pública para el desarrollo armónico, como lo plantea la Constitución. Ahora si tenés una visión unitaria centralizada en la ciudad de Buenos Aires, le errás. Milei cree que va a ser como Macri y le delegó la economía: tiene una visión a favor de los grandes y que los demás que se la arreglen. Así no es el país.

P.: Considerando que el relanzamiento de la campaña de Sergio Massa fue en Tucumán después de las PASO y se mencionó mucho el norte, ¿qué perspectiva tiene de lo que pueda pasar en el norte en una eventual presidencia suya?

J.M.: En caso de que llegue Sergio Massa, yo le voy a pedir cuatro cosas: independencia económica, soberanía política, justicia social e integración latinoamericana. Si esa es la base de su programa, podemos andar bien. Cada cuestión de esa implica una posición pública.

La independencia pública tiene que ver con la relación deuda-PBI. Así como está la Argentina, es imposible: para cumplir los compromisos, hay que recurrir a moneda extranjera, emisión o títulos. Hay vencimientos diarios de la deuda, ¿qué desarrollo económico es posible así? Tenés que pagar u$s 3.000 millones al FMI por intereses punitorios por un crédito que nos otorgaron sabiendo que no lo íbamos a poder cumplir. ¿Sabés lo que se puede hacer con u$s 3.000 millones en materia de inversión pública en el país en lugar de tener que pagar la usura esa?

P.: Es importante también el conocimiento del funcionamiento del Estado para saber qué conlleva cada promesa que se dice.

J.M.: Yo siempre dije que aspiraba a un debate presidencial así como hay en Estados Unidos porque van derecho al tema. No dicen "yo tengo la voluntad"; "yo tengo la fe"; "conozco el camino". No: dicen qué van a hacer con el sistema previsional, con el sistema impositivo, con la ayuda social. En la primera parte del Presupuesto hay 22 millones de personas adentro; ellos no dicen eso, ahí se va el 65% del Presupuesto. Dentro del sistema social tenés salud, vivienda, trabajo, ciencia y tecnología... después tenés otro 15% que son los servicios económicos, que son los subsidios. ¿Qué va a hacer con los subsidios energéticos? Son definiciones clarísimas que se llevan el 80% del Presupuesto.

Después tenés las discusiones con las provincias sobre el tema de inversión pública, en un presupuesto plurianual. Hay obras que están financiadas por organismos internacionales; eso está en marcha. Pero después hay que ver cómo se trabaja con las provincias los temas energéticos. Eso es importante para el norte: el gasoducto y las conexiones; el tema de la distribución energética y sus costos por zona; la hidrovía. Hay temas para tirar para el aire. Es importante que los candidatos definan estas cosas y definir si vamos a actuar como bloque o cada uno va a hacer lo que se le canta.

José Mayans: "Milei haría un desastre en el sistema económico"

P.: Desde que se retomó la conducción, hubo una agenda del peronismo más presente en la actividad legislativa. Observando esta posibilidad de mayoría en la Cámara, ¿qué rol piensa que va a tener el Senado en empujar el programa político?

J.M.: La visión que tiene Sergio Massa es obviamente la que tenemos nosotros. Lo de Milei no comparto para nada, primero porque creo que es impracticable y después porque creo que haría un desastre en el sistema económico porque no entiende: dice que quiere dolarizar, sacar la coparticipación y terminar con el sistema previsional. Piensa que todo el mundo lo va a mirar en la locura que hace. Hay gente que no entiende bien los números. Él mismo no entiende bien, así como Patricia Bullrich.

P.: ¿Cómo vio la campaña de Unión por la Patria?

J.M.: Creo que la gente va a valorar el tema de la sensatez. Creo que necesitamos unidad nacional, que es la propuesta que tiene Sergio Massa, junto con una propuesta de producción, de trabajo y de respeto institucional entre las provincias, la Nación y los poderes públicos. Creo que Sergio Massa va muy bien pero esperamos a ver el debate y la parte final, porque ahí va a haber una discusión muy importante.

Fuente: Ambito