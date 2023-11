“Jamás voy a arriar nuestra bandera ni mi compromiso con ustedes”, aseveró Insfrán en el OPNGT

El operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” (OPNGT), regresó este sábado 25, en la EPEP N° N° 33 “John F. Kennedy”, de la localidad de Herradura y fue encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, acompañado por centenares de formoseños y formoseñas.

Allí el primer mandatario provincial se dirigió a la comunidad, asegurando que él siempre estará del lado del pueblo, defendiendo la causa nacional y popular y sobre todo, los intereses de los formoseños.

En este marco, revalorizó este programa solidario que se realiza habitualmente en la provincia y dejó en claro a quienes lo ponen en dudas, que este no es un programa electoralista, resaltando que “todavía no hace ni una semana de la cuarta elección del año y nosotros estamos presentes con el OPNGT”.

“Esta es una muestra más de que este programa nació para estar al lado de la gente, resolviendo los problemas, porque mientras estamos acá, en las aulas están trabajando las distintas áreas del Gobierno”, subrayó y fue claro con que “estamos siempre y eso es lo que vale”.

Respecto a los resultados del ballotage del domingo 19, donde Javier Milei de La Libertad Avanza fue elegido como el próximo presidente de los argentinos, Insfrán sostuvo que “tenemos que ver la realidad, porque el domingo pasado el pueblo argentino eligió un nuevo presidente”.

Y afirmó que “estamos llenos de incertidumbres, porque no sabemos si van a cumplir con lo que dijeron o los que perdieron son los que van a gobernar”, dijo refiriéndose a la alianza de Juntos por el Cambio con Javier Milei.

Pero, continuó, “los formoseños somos tan pacientes que la intranquilidad nos potencia”, deseando que “todo lo que dije en la campaña electoral no se cumpla, aunque sinceramente estoy convencido y no me retracto de todas las cosas que he dicho”.

Asimismo, reflexionó sobre los resultados y marcó que “si decimos que hicimos bien, las cosas les estaría mintiendo, ya que el pueblo argentino lo vio mejor, y yo los comprendo, porque no están bien, hay una situación económica complicada”.

Sin embargo, consideró que “eso es excusa, ahora hay una realidad y tenemos que administrarla”, agregando que “tenemos suficiente experiencia y no podemos pensar que va a ser otra cosa”, haciendo referencia al pacto de Milei con Mauricio Macri.

“Esperemos al 10 de diciembre a ver quién jura”, ironizó Insfrán.

Respetar la voluntad popular

El Gobernador reiteró que “somos respetuosos de la voluntad popular y vamos a defender siempre el sistema político democrático, con sus defectos y errores, es el mejor sistema que pueda existir”, aclaró.

Y solicitó que “ellos también tienen que ser respetuosos de lo que los formoseños eligieron el 25 de junio”, recordando la gran diferencia de votos con las que él fue reelegido como gobernador de Formosa y que de 15 diputados justicialistas, ingresaron 11.

“Eso tienen que respetar y si no quieren, nosotros vamos a hacer, como siempre, todo lo necesario para que se respete”, insistió contundente.

Además, expuso que el espacio nacional recientemente elegido “tiene una mirada centralista, donde ellos son los inteligentes y los bárbaros estamos en el interior; y nos critican por nuestra forma de ser y hablar”, diferenciándose con que “nosotros queremos seguir siendo argentinos y latinoamericanos, mientras ellos quieren parecerse a Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos”.

Por eso, enfatizó en que “vamos a defender con uñas y dientes la educación y la salud pública y gratuita, los derechos laborales y vamos a invitar a todo el sector del movimiento obrero a que se ponga a la altura de las circunstancias y no de rodillas ante nuevos patrones”.

Y categórico instó a que “deben convertirse nuevamente en la columna vertebral del movimiento nacional justicialista”.

“No estemos mirando a qué patrón le vamos a rendir pleitesía, nuestro único patrón es el pueblo y a ellos vamos a responder con firmeza y la sinceridad de siempre”, expresó firme.

En esta línea, Insfrán advirtió que “no vamos a seguir con la velocidad de evolución que veníamos teniendo, pero quédense tranquilos porque estoy seguro de que no nos vamos a detener”.

Y recalcó que “en Formosa practicamos verdaderamente la justicia social y la distribución es equitativa”, mencionando que en la provincia se reúne con los intendentes de cada localidad para analizar y planificar las formas de administrar y cumplir con las demandas de la ciudadanía.

Bregar por la paz

Al finalizar, el titular del Poder Ejecutivo provincial, advirtió que “no van a ser tiempos fáciles. El contexto mundial está convulsionado, hay situaciones de guerras y eso significa que falló la política”, ya que “cuando la diplomacia, que es la continuidad de la política, ha fracasado, el último paso es el enfrentamiento bélico”, explicó.

Y por todo esto, “nosotros bregamos por la paz en el mundo, siguiendo el consejo de nuestro Santo Padre”, subrayó, puntualizando que “la paz social que tenemos en Formosa, la tenemos que cuidar, porque es la base para tener la unidad de concepción que nos da la doctrina nacional justicialista y si la tenemos, vamos a tener unidad de acción”.

Asimismo, sostuvo que “esto molesta, pero no somos sectarios ni excluyentes, no tenemos odio contra nadie y estamos repleto de amor para entregar, siempre y cuando se respeten esos principios doctrinarios”.

“Los esperamos a todos con los brazos abiertos para seguir luchando juntos”, invitó Insfrán, señalando que “muchos gritaban en nombre de la libertad, pero el hombre sólo es libre cuando es artífice de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie”.

De este modo, ratificó que “los formoseños somos libres” y la oposición local “puede decir lo que quiere de mí, pero cuando le preguntamos al pueblo a quién eligen, a ellos los ignoran”

Y recomendó que “tienen que hacer autocrítica y pensar que hacen mal hace tantos años que no pueden bajar a Gildo Insfrán”, añadiendo que “se equivocan si me quieren hacer tener miedo con denuncias falsas, porque mientras ellos pierden tiempo, yo voy a seguir hablando con ustedes”.

Para concluir, dijo que hay que esperar a que el nuevo presidente de Argentina asuma y ver cómo conforma su equipo de trabajo “tan improvisado”. “Imagínense la Argentina gobernada de esa manera”, lamentó.

Y se dirigió a la comunidad, dejando en claro que “acá hay un soldado de la causa nacional y popular que va a estar donde tenga que estar para pelear y defender los intereses de los formoseños, pero jamás voy a arriar nuestra bandera ni mi compromiso con ustedes”, cerró.