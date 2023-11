El CMNR lleva atendidos a más de 430 pacientes oncológicos

Proyectado desde 2014 en la provincia de Formosa, empezó a funcionar en el año 2022 y ya recibieron tratamiento más de 430 pacientes.

El primero de ellos, Ángel Lidio Correa, fue diagnosticado con cáncer de colon, al mismo tiempo que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Pdte Nestor Kirchner abría sus puertas; transformándose en el primer paciente atendido en el centro.

En la actualidad, atraviesa la última etapa de su tratamiento con sesiones de radioterapia, sumando resultados positivos y una calidad de vida que mejoró progresivamente.

Oriundo de la colonia Loma Hermosa, de la localidad de Riacho He He, Ángel es un fiel reflejo de la atención en esta obra insignia, que permite que los pacientes oncológicos dejen de viajar diariamente a otras provincias para realizar sus tratamientos.

Emocionado, brindó su testimonio de vida, atravesando esta enfermedad. “Primero fui al hospital local, hice tres meses de tratamiento, después al Hospital Central, donde me diagnosticaron la enfermedad que tengo. Me dijeron que tenía un tumor en el colon, maligno, bastante complicado” señaló en declaraciones que recogió Agenfor.

Destacó que “De ahí me hicieron todos los trámites para que pueda ser derivado a Buenos Aires, para el tratamiento. Para mi suerte, se hizo el Centro de Medicina Nuclear en Formosa y soy el primer paciente”.

Tras aclarar que no cuenta con obra social, comentó que recibió el tratamiento de radioterapia, un total de 28 sesiones, y continúa su tratamiento, a rajatabla como se lo indicaron los médicos.

“Hoy me siento bien, mejor, la enfermedad está controlada. La evolución de la radioterapia fue magnífica para mi estabilidad personal” subrayó.

Angel destacó la calidad humana de los profesionales que trabajan en el Centro, que lo hicieron sentir como en su casa desde el día uno. “Al entrar, me recibieron re bien, me sentí como si estuviera con mi familia, la calidad humana de esos profesionales es maravillosa” contó.

El hombre valoró que un centro de estas características exista en la provincia de Formosa, para pacientes que reciben un diagnóstico de cáncer: “sin este centro tenía que ir a hacer mi tratamiento en otra provincia. Ahora lo tenemos en nuestra propia provincia, por ese motivo no te alejás de tus seres queridos, eso me ayudó a recuperarme, no alejarme de mis hijos y de la familia que me rodea” enfatizó.