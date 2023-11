"El 71,21 de la población no adhiere a las propuestas de Milei

El abogado radical y dirigente de Causa Provincial en la capital de Formosa, Daniel Majda se explayó en sus redes sobre la sorpresiva llegada del Liberal Libertario a la presidencia de Argentina.FD: #formosaaldia.com.arEn su posteo destacó que, según 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀: “Solo el 28.79% de los argentinos habilitados para votar lo eligieron como presidente, mientras que el resto no lo hizo o votó por otros candidatos”.Majda, explicó que: “El dato resulta de la sumatoria de 23.7% no concurrentes habilitados, anulados (1.6%), en blanco (1.6%) y los obtenidos por Sergio Massa (44.31%). Este porcentaje bajo de representación positiva y real que implica que el 71.21% de la población no adhiere a sus propuestas de reformas”.Seguidamente indicó: “Esto significa que Milei tendrá que tener en cuenta que la mayoría de la población no apoya sus propuestas de reformas al gestionar los cambios que planea para el país”.En su publicación también mencionó que, “Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003 con solo el 22.25% de los votos, pero logró mantener el gobierno hasta 2014 con políticas inclusivas y en beneficio del "interés nacional".En consecuencia, expuso que: “El desafío para Milei será cómo hacer que el 71.21% de los argentinos no adherentes acepten los ajustes y reducción del estado que ha anunciado”.