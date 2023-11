Agrupación formoeña de movilizados por Malvinas repudiaron a Javier Milei por reivindicar a Margaret Thatcher

Afirmaron que continuarán trabajando, respetando siempre las vías Institucionales, para la obtención de las Certificaciones y Documentaciones que son requisitos para acceder a los beneficios previsionales que concede la ANSES y que varios movilizados ya están gozando de los mismos a la fecha, en el entendimiento que, entre los más de 350 camaradas en la provincia, varios necesitan de nuestra ayuda, para continuar viviendo dignamente, así como también sus grupos familiares-Se concretó una nueva -Reunión de Trabajo- en la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, de la cual formaron parte los Representantes del “Centro Formoseño de Veteranos Continentales por Malvinas”, ex–soldados: Ignacio Ayala, en su carácter de Presidente; Víctor Hugo Vargas, Secretario Suplente y Ramón Eduardo Jacquemín, Tesorero, los que fueron recibidos por el Representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Formosa Dr. Julio Santander, los asesores legales Dres. Víctor Albornoz, Lourdes Delgadillo y Ornella Barraza. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, destacó las diversas acciones de asistencia social y humanitaria que vienen llevando adelante los exsoldados formoseños movilizados por Malvinas, a favor de los más de 350 integrantes que se encuentran residiendo actualmente en distintas ciudades y localidades de nuestra provincia, resaltando el caso puntual del exsoldado Román Morán oriundo de Riacho He He, el cual se encuentra postrado con un diagnóstico de hemiplejia y al cual se le ha instalado en su vivienda un aire acondicionado, televisor y otras comodidades que colaboren en su bienestar psicofísico. El Presidente del Centro de Veteranos Continentales, repudió enérgicamente los elogios del Candidato a la Presidencia de la Nación, Javier Milei, a Margaret Thatcher, “considerándolo una falta de respeto, toda vez que, en ese tiempo Milei tendría 12 años y nosotros con 18 años ofrecíamos nuestra vida por nuestra Patria y nuestra Bandera”. El mismo consideró que esta reivindicación de lo que nos hicieron en el 82’ nos duele como movilizados porque a raíz de las decisiones tomadas por Margaret Thatcher fallecieron 323 marinos al dar la orden para que se hundiera al Crucero Ara Belgrano. Abundó que, todas estas manifestaciones públicas permanentes, contribuyen a profundizar el proceso de desmalvinización al cual nosotros nos oponemos y no lo vamos a permitir, pues, “estamos malvinizados desde el mismo momento que pudimos volver a nuestros hogares, contar nuestras historias y evidencias, honrando a quienes quedaron en el campo de batalla y por ello, reivindicaremos siempre la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas”. Gialluca agregó que, continuaremos trabajando juntos, no solamente para obtener la correspondiente personería jurídica, sino también, para que todos los movilizados obtengan las Certificaciones y Documentaciones necesarias, que son requisitos indispensables para acceder a los beneficios previsionales que concede la ANSES, siendo que varios ya están gozando de los mismos, “pues sostenemos Institucionalmente que para reconocerlos como ex combatientes, no se les puede exigir los requisitos -de situación geográfica y entrada efectivamente en combate-, definidos en el artículo 1º de la ley 24.892, que regula el cobro de las pensiones, pues lo contrario constituiría un acto discriminatorio”. A su término, el Funcionario Provincial, dio a conocer el Decreto firmado en el día de la fecha por el Ministro de Economía y Candidato Presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, “mediante el cual se hacen legítimos herederos a hijos y convivientes de los que combatieron en Malvinas para garantizar que el derecho ganado en combate sea respetado para todas las familias de los héroes de la guerra”.