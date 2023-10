Señor obispo José Vicente Conejero (y en usted a otros que alientan el voto en blanco)

Cura opción por los pobres

Señor obispo:

Acabo de ver que – a menos que los medios de comunicación titulen mal, en cuyo caso debo retractarme –usted afirmó que: “el voto en blanco es una opción cuando hay que elegir al menos malo”. No me detendré en un planteo teórico de teología moral al respecto que no es el caso. Me detendré en el caso electoral que, en este tiempo, nos ocupa.

El voto en blanco siempre es una opción, no solo en tiempos de “menos malo”. Como se sabe, en todas las elecciones hay quienes recurren a él.

Pero como usted, en otros momentos electorales, invita a pensar, pesar, meditar el voto, supongo que eso también aplicará en estos momentos. Si pensamos con serenidad, creo que nunca (o casi nunca, para conceder alguna excepción) estaremos un 100% conformes con un candidato o candidata. Pero no deja de ser cierto que, en las opciones, hay aspectos que afectan positiva o negativamente en la población, especialmente en los más pobres, a los que, quiero creer, usted ha consagrado la evangelización, es decir el anuncio de Buenas Noticias. Hay candidatos que proponen mantener la salud pública y gratuita u otros que no; que proponen mantener la educación pública y gratuita, y otros que no; hay quienes proponen que quien quiera andar armado que ande armado, y quien no; hay quienes proponen limitar al máximo las relaciones internacionales – por ejemplo, con su vecino Brasil – y quienes no; hay quienes proponen que todo sea privado, hasta el mar (por lo que solo accederá a ello quien pueda pagarlo) y quienes no… y – usted sabe – podríamos seguir ad nauseam. En ese caso, si usted, por ejemplo, ha votado en blanco ¿no se manifestará indiferente ante estas opciones que sí afectan a los pobres? Si, por un voto en blanco resultara electa la que limita todo, ¿no sería usted responsable?

¿Qué no le gusta ninguno de los dos candidatos? ¡Se lo concedo indiscutiblemente! Pero en una votación no se trata de gustos, ¡evidentemente! Se trata de propuestas. Entiendo que por ser usted español no entienda fenómenos culturales que nos pertenecen, el peronismo entre ellos, pero quizás pueda usted al menos entender la diferencia entre la vida y la muerte, la pobreza y más pobreza, y otras cosas en las que tengo mis serias dudas sea lícita la abstención. Si hasta recuerdo esto:

“La verdadera vida cristiana, como exigencia de la fe en Cristo, no se conforma con lo mínimo, menos aún puede fingir o pretender aparentar lo que no es; por el contrario, siempre con la gracia y fuerza del Espíritu Santo, está llamada a plenitud, es decir, a reproducir, en cuanto sea posible, los gestos y los mismos sentimientos de Jesús” (José Vicente Conejero Gallego, 12 de marzo 2012)

Discúlpeme que no me conforme con lo mínimo. Quiero para nuestro pueblo, para nuestros pobres, lo mejor, y esto, a veces, empieza por lo menos malo.