¿Qué actividades están prohibidas durante la veda electoral?

La Agencia de Noticias de Formosa dialogó con el juez federal con competencia electoral, Pablo Morán, quien brindó detalles acerca de qué actividades están prohibidas y cuáles permitidas durante la veda electoral que inicia este viernes, a las 8 horas; y se extiende hasta el domingo 22, desde las 18 horas.

En principio, los candidatos a cargos ejecutivos y legislativos nacionales no pueden hacer proselitismo durante este periodo de tiempo, al mismo tiempo que se deben evitar “grandes reuniones de personas” y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, las reuniones familiares y de amigos en restaurantes o partidos de fútbol en canchas de barrio no están prohibidos; mientras que el domingo, día de las elecciones, también se deben evitar grandes reuniones y acopio de armas cerca de los centros de votación.

“Empieza un tiempo de reflexión para el ciudadano que no sea tan aturdido, entonces hay que evitar todo tipo de mitines políticos o cuestiones proselitistas; y fundamentalmente lo que muchos de los ciudadanos les interesa, se pueden hacer reuniones familiares, de amigos, lo que no se puede hacer son grandes tumultos de personas, boliches con expendio de bebidas, la gente puede ir a cenar a un restaurante y tomar algo normalmente, eso no hay ningún problema”, indicó.

Y añadió: “El asunto es a una hora que no está estipulada expresamente que sería después de cenar, después de la sobremesa, después del café, los restaurantes ya saben que tienen que cerrar y tienen que limitar el consumo de bebidas alcohólicas, tampoco está prohibido que alguien se tome un chop, lo que no se puede es que haya grandes tumultos de gente y expendio de bebidas alcohólicas”.

Por los partidos de fútbol en las canchas de los barrios, dijo que “no hay problema que se junten los muchachos a hacer un picadito o los partidos que tienen programados”, sino que “lo que no se puede son actividades deportivas programadas”, es decir, “no es que podamos ir al Centenario o al Cincuentenario a hacer un partido de básquet entre equipos que estén organizados por alguna liga”.

“O sea si se juntan los amigos de mi hijo a jugar un partidito de fútbol no hay ningún problema, lo que tienen que evitar las canchas de fútbol es esto de los asados posteriores con consumo de bebidas alcohólicas, donde pueda prestarse a una violación a la veda electoral”, aclaró.

En cuanto al despliegue de urnas, Morán explicó que iniciará el sábado para las escuelas de la ciudad de Formosa; y a las 7 horas del domingo, los delegados judiciales, que son las directoras de escuelas, ya abrirán las instituciones educativas “para que vengan a partir de esa hora las autoridades de mesa y a las 8 en punto de la mañana van a comenzar los comicios hasta las 18”.

Respecto a las prohibiciones del domingo, el juez federal dijo que tampoco están permitidas las “grandes reuniones o mitines de personas” ni el acopio de armas “por más legales que sean” cerca de los centros de votación.

“Supongamos que nos juntamos 50 amigos tiradores y nos venimos a tomar un café a la esquina de una escuela de un centro de votación, por más que todos tengan portación legal; tampoco se puede hacer, por ejemplo para decir una cosa, reuniones de personal militar o de fuerzas de seguridad, salvo que estén afectadas a sus tareas específicas, en el día de la votación”, especificó.

Y añadió: “Lo digo esto porque si bien puede parecer novedoso para muchos, es parte de nuestra historia argentina, evitar movilizaciones, en su momento tuvimos movilizaciones de grupos carapintadas, movilizaciones de determinados grupos de distintas fuerzas”.

En lo que respecta al cierre de comicios, desde las 18 horas, se cierran las escuelas y quienes queden adentro podrán efectuar su voto, al igual que “los que están en la vereda o en la cola van a poder votar, van a hacerles ingresar, se van a cerrar los portones, porque a veces hay alguna demora”.

“Una vez que terminó de votar el último elector de los que estaban presentes, se empieza el escrutinio. El presidente de mesa junto con su auxiliar que es el vicepresidente de mesa y los fiscales de esa mesa y los fiscales generales de esa escuela van a proceder a abrir los sobres, abrir la urna, sacar los sobres, acumular cada una de las boletas, contarlas y anotarlas en el certificado de escrutinio y en el telegrama”, detalló.

Y siguió: “Ese telegrama cuando está terminado, si están todos de acuerdo, los fiscales y las autoridades de mesa lo firman, el que no esté de acuerdo puede no firmarlo, pero en principio el momento es ese”.

De esta manera, “si alguno tiene una duda recurrirá a un voto, pero la idea es terminarlo y firmarlo aunque sea con votos recurridos que van a estar; si hay una disidencia se guardan en un sobre aparte de votos recurridos y ese telegrama es el que se le entrega al personal del Correo para que lo transmitan a un centro de cómputos de la Dirección Nacional Electoral (DNE)”.

Morán estima que, a partir de las 9 horas, ya se podrán difundir los resultados parciales pero que la DNE dijo que recién desde las 22.30 horas, se van a conocer oficialmente los resultados del escrutinio provisorio.

Por último, precisó que aquellas personas que no votaron en las PASO por cualquier motivo y no lo justificaron, pueden sufragar igual; e insistió en que “tienen que venir porque además es su derecho”.

“Están perdiendo una hermosa oportunidad de expresarse en democracia y de elegir. Cada uno somos responsables del gobierno que elegimos, o el que por omisión no elegimos los que no vamos. Entonces tenemos que ir, tenemos que estar, participar y que cada uno elija a su candidato”, concluyó.