Los principales candidatos de Unión por la Patria de Formosa encabezados por Mayans, participaron de multitudinario acto

El peronismo formoseño, que conduce el gobernador Gildo Insfrán, se reunió esta noche, en esta ciudad, para hablar con la multitud presente sobre las próximas elecciones del domingo 22 y conmemorar el Día de la Lealtad, encabezados por el candidato a senador nacional de Unión por la Patria, José Mayans, y los principales postulantes a ocupar cargos electivos en el Congreso de la Nación por la provincia norteña.Mayans estuvo acompañado por la candidata a senadora nacional María Teresa “Tessy” González y la postulante a diputada nacional María Graciela Parola (ambas aspirantes a renovar sus bancas) y por el candidato a diputado nacional Luis Basterra (actual ministro de Educación provincial y ex ministro de Agricultura de la Nación), durante un acto ante una impresionante asistencia.En su intervención, Mayans destacó que la propuesta electoral de Unión por Patria es “la respuesta a la política liberal de hambre y de miseria a la que la oligarquía argentina nos quiere llevar”. Sostuvo que, desde este espacio político, se va a “luchar por esa patria libre, justa y soberana, que nos merecemos los argentinos”.También, acusó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de desconocer cómo se integra el Presupuesto Nacional. “Milei es un chamuyero de primera”, disparó el senador peronista, al señalar que el dirigente porteño sostiene que aplicará recortes presupuestarios sin explicar en qué rubros y con claras muestras de ignorar las normas vigentes y los números reales de la economía.Señaló que el próximo domingo se define el tipo de modelo socio-económico tendrá el país: “el del Estado presente y la justicia social” o “el Estado liberal, que proponen Milei y Patricia Bullrich”.En ese sentido, reseñó que “todas las cosas que decía Milei (hasta las PASO) se han ido para atrás, porque se ha dado cuenta que no las puede cumplir” y que “el Estado liberal ya lo hemos probado con Macri”, con las nefastas consecuencias que tuvo para el país y la población.Recordó que, en el período 2015-2019, se “dolarizaron las tarifas de los servicios públicos”, entre políticas antipopulares, y que, con ello, se produjo el empobrecimiento de buena parte de la población y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas.“Hubo una transferencia brutal desde los trabajadores hacia los sectores más ricos de la República Argentina”, recordó Mayans y reflexionó que, con las políticas neoliberales, “cuando cayeron las pymes, comenzó la caída del empleo, y eso afectó además el sistema previsional argentino”.El senador por Formosa indicó que, a 40 años de la recuperación de la democracia y a 78 años del histórico 17 de octubre de 1945, “venimos a ratificar nuestra lucha para que la patria alcance la justicia social, aquella en cada persona se realice como ente humano, porque la justicia social trae paz social y, en cambio, la injusticia social trae violencia social”.Consideró, además, que “Formosa es la muestra del Estado Justicialista”, que -en su opinión- se debe alcanzar a nivel nacional. E insistió en la necesidad de lograr “un gobierno nacional que sea federal”, a diferencia de la administración macrista que sólo miraba hacia la Capital Federal y cortó la obra pública en todo el país.Señaló que “el problema está en la brutal deuda que le dejó el gobierno liberal de Macri a la República Argentina” y dijo que “Milei es instrumento de las empresas”. “Hay que hacer lo que hizo Néstor (Kirchner) con la deuda: quitar capital y quitar intereses”, recomendó.Antes, María Parola había convocado a la militancia a buscar el voto para Unión por la Patria para que “tengamos un presidente como Sergio Massa y un vicepresidente como Agustín Rossi”. También, aseguró que, “desde Formosa, los candidatos de Gildo Insfrán vamos a seguir representando los derechos del pueblo formoseño en el Congreso de la Nación”.A su turno, Basterra había destacado el entusiasmo militante del peronismo en Clorinda y “el compromiso y el ejemplo del senador Mayans”, como dirigente y representante del pueblo y de la provincia.Además, remarcó la importancia del modelo formoseño, que lidera el gobernador Insfrán, que fue acompañado por el 70 por ciento del electorado local en las urnas. E insistió en la necesidad de que se acompañe con el voto “a Sergio Massa, porque es el único (de los candidatos presidenciales) que puede garantizar la continuidad del modelo formoseño”.Por su lado, “Tessy” González destacó “el inmenso trabajo” en obras, realizaciones y programas que viene realizando Formosa. “Se levanta en el costado norte de la patria con la bandera Justicialista, con la bandera de la justicia social más grande de la República Argentina”, indicó. “El 22 de octubre se definen muchas cosas, no sólo como provincia, sino como región y como país”, enfatizó la senadora.