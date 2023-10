“La opción de Massa es de futuro, un proyecto de país a largo plazo con estabilidad”, subrayan

Al referirse a la implosión de Juntos por el Cambio luego del pronunciamiento de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en favor de Javier Milei de cara a la segunda vuelta electoral, la presidenta del Instituto Independencia, Daniela Bambill, enfatizó que “el ciudadano argentino tiene dos opciones: por un lado, este sainete bizarro y del otro, la del candidato de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa, que es de futuro, un proyecto de país a largo plazo con estabilidad”.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, señaló que “a horas después de una elección, el jefe de la coalición que gobernó hace cuatro años atrás, Macri, ha decidido hacer un acuerdo entre gallos y medianoche con Milei a espaldas de toda su coalición”.

Con esta decisión de apoyar al candidato de La Libertad Avanza, el expresidente con “ese manejo de patrón de estancia, implosionó su espacio político, Juntos por el Cambio”, recordando a su vez que “primero la destruyó a (María Eugenia) Vidal, después a (Horacio Rodríguez) Larreta y ahora a Bullrich, porque en la campaña misma hablaba bien de Milei”.

En ese contexto, planteó que “hoy estamos frente a la encrucijada democracia o fascismo”, donde “el ciudadano argentino tiene dos opciones: por un lado, este sainete bizarro y del otro, la de Massa, que es de futuro, un proyecto de país a largo plazo con estabilidad, con el Estado como nivelador social y presente en cada momento y lugar para abrazar a su pueblo, para darle las respuestas que necesita y solucionar los problemas que no se han podido subsanar aún”.

Hizo notar que el actual ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial de UP, “se ha puesto el país al hombro, porque tenemos una deuda a 100 años de la que todavía no sabemos adónde fue esa plata, porque Macri plantea que fue para pagar deuda y es otra de sus mentiras. Se fue a los fondos buitres. Acá no se hizo ni una vereda con ese dinero”.

“En esa coyuntura al borde del abismo, Massa le pone el cuerpo y hay que reconocérselo”, enfatizó, al señalar que “empezó a renegociar y luego pudo tomar las medidas que se adoptaron como la baja del IVA a los trabajadores, los bonos, etcétera”.

En esa línea, con miras al ballotage, se dirigió a “los pibes que votan a Milei como el antisistema”, diciéndoles que en realidad “votan a Macri, que se ha convertido en su jefe, al igual que el de Bullrich”.

Si eligen al libertario en las urnas “están votando a lo peor del sistema, a acuerdos oscuros, a un tipo que decía que iba en contra de todo y termina arrodillado ante uno de los peores mafiosos de la Argentina”, evidenció.

Afirmó que “los argentinos necesitamos paz, estabilidad, previsibilidad, y la oposición no está demostrando bajo ningún punto de vista estar capacitada para esto. Ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos”.

“Podemos elegir entre un delirante absoluto que habla de prender fuego el Banco Central y de destruir el país, o la previsibilidad, que no es otra cosa que vivir en paz, ir a trabajar, poder mandar a los chicos al colegio, tener una proyección de futuro, poder irse de vacaciones, eso es lo que queremos los argentinos. El único que garantiza eso es Massa”, cerró.