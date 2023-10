“La obra más importante del Modelo Formoseño es nuestra identidad y nuestro orgullo”

Durante la semana, el presidente del Congreso Nacional Justicialista, Gildo Insfrán, recorrió comunidades y localidades de los departamentos Ramon Lista, Matacos y Bermejo. En las visitas primaron los diálogos cercanos, donde tanto criollos como indígenas, expresaron los desafíos a los que se enfrentan el 22 de octubre.

El itinerario comenzó en la comunidad de Santa Teresa a las 8 de la mañana del miércoles, siguiendo por María Cristina, Lote 8, El Chorro, El Favorito, El Potrillo, San Martín, finalizando en El Quebracho. El jueves, continuó en las localidades de Ingeniero Juárez, Misión Pozo Yacaré, Pozo de Maza y Vaca Perdida.

Para la militante justicialista, Micaela Martínez, las reuniones tuvieron como eje la campaña presidencial del 2023, “donde cada referente pudo no solo reafirmar su compromiso con el Modelo Formoseño, sino y sobre todo, fueron repetidas las alocuciones donde se expresaba la preocupación por perder los derechos adquiridos: educación, salud y tierra”.

Continuó la referente justicialista mencionando que “la importancia de esta gira va mucho más allá de lo que podría observarse como una serie de reuniones cara a cara entre un Gobernador y su pueblo, lo que no suele verse en casi ningún lugar del país”.

“En primer lugar, hay que reconocer la capacidad del doctor Gildo Insfrán de mantener este tipo de reuniones en el Oeste de Formosa, porque se pone en evidencia el conocimiento de el para con el Pueblo Formoseño y la reciprocidad, pues la convocatoria fue masiva. Todos querían hablar con su Gobernador y todos pudieron hacerlo”, sostuvo.

A la vez, recordó que “así como la historia del Oeste formoseño y de la Ley 426 no se agota en militantes como José Díaz o Miguel Ortiz, ya que ninguno hubiera dejado de ser lo que fue sin el oeste, el oeste es lo que es gracias a trayectorias como las de ellos. Es un movimiento extraño el de la vida, oculta y reconoce. Reconoce, pero invisibiliza. Por ello los encuentros del presidente del Congreso Nacional Justicialista con el pueblo son de vital importancia ya que instan a recordar, a escucharnos, a defender nuestro derecho a existir”.





Martínez comentó que “hay que rescatar el contenido de las reuniones, no solo por la claridad y cercanía con la que el doctor Insfrán transmitía la importancia de los tiempos que corren en la Argentina; una cercanía que solo puede tener quien tiene la autoridad de recorrer estos lugares desde siempre, cuando nadie quería ir, cuando estas poblaciones distaban de disfrutar de las innumerables obras de infraestructura ejecutadas a partir de la planificación del Modelo Formoseño”.

“Siempre que la historia ya está escrita, fijada en ese papel que define y no permite la discusión o debate voz a voz, la historia se vuelve más fácil de analizar, aceptar o rechazar. Pero cuando estamos en medio de la pelea, disputando qué historia debemos y queremos escribir, la cosa es distinta. Y para muestra, más que botón, sobra un negacionista”, espetó

Opinó que “estamos en una nueva elección presidencial y estamos de nuevo sentados en la escalinata de una legislatura, ya no para gritar “también existimos”, sino para seguir existiendo”.





“Por eso resulta imperioso rescatar la claridad y profundidad de las alocuciones de los pobladores de las localidades y comunidades visitadas por el Gobernador. En cada una de ellas, se notaba la cabal compresión de los momentos que atravesamos como país, así como la conciencia colectiva de saber cuál es el Modelo que ha transformado la realidad, para dejar atrás un pasado de postergaciones para tener hoy un presente, donde cada habitante del territorio viva donde viva, tiene las mismas oportunidades” agregó.

Sostuvo la referente que “son momentos bisagra en la historia de un país, la elección más difícil en los 40 años de democracia y no debemos olvidar, que no hay conjeturas posibles en un proceso documentado en leyes, obras y caminos. No hay conjeturas en el descenso de la mortalidad infantil, ni en el porcentaje de personas alfabetizadas. En la transformación que incluye procesos y tiempos políticos diferentes que van desde la asimilación hasta la emancipación”.

En ese sentido, Martínez expresó que “la gira por el oeste demostró que el formoseño es esclarecido, sabe de dónde viene y sabe dónde quiere ir, así como adonde no pretende volver. Tiene claridad sobre aquello que pone en riesgo el proceso de transformación de Formosa y que es lo que le conviene a la provincia”.

Para finalizar, la joven reconoció que “los formoseños tenemos una identidad común de la que nos sentimos orgullosos, pues lejos de ser una identidad impuesta como otros pretenden, es una identidad construida a través del respeto por la multiculturalidad que habita en nuestro territorio”.

“Hoy estamos frente a una nueva encrucijada, pero con mejores herramientas, la claridad de saber que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a nuestra soberanía, a la identidad que construimos a base de un solo valor fundamental, la justicia social. El derecho a ser y estar en nuestra propia tierra. Con ese orgullo que se notó en cada discurso mencionado por un comprovinciano que le hablo a su Gobernador, estoy convencida que el 22 de octubre, Unión por la Patria saldrá victoriosa”, concluyó.