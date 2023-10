Juan Fernández lanzó canción homenaje a las madre por su día

El destacado cantante e intérprete formoseño Juan Antonio Fernández, más conocido en el ambiente infantil por integrar el dúo Juanchu y Caroly, acaba de lanzar una emotiva versión de “Oita che sy”, canción homenaje a las madres ante la proximidad de su día.

Aparte de producir y grabar el tema musical, Fernández tuvo a su cargo la grabación de un video clip que se encuentra disponible en el canal de YouTube de su productora “Geminis”, a la cual también pretende posicionar como generadora de contenidos audiovisuales para promoción de artistas.

“A principios de año, en un evento privado, Angela Garay cantó esta hermosa canción y cuando la escuché quedé fascinado. Inmediatamente, me puse en contacto con Ángel Palma, cantautor de origen paraguayo, para pedirle permiso para grabarla. A partir de ahí, trabajé intensamente en la producción y convoqué a músicos renombrados del medio, tales como Sebastián Barros (primera guitarra), Iván Molina (teclados) y Rubén Díaz (percusión). Por otra parte, tuve la dicha de contar con dos voces únicas: la de Marisol Otazo y la de Ángela Garay, que no dudaron en sumarse a este ambicioso proyecto musical. Cabe destacar que esta nueva versión con mi voz y guitarra, además de los sesionistas y cantantes que colaboraron, fue grabada íntegramente en los estudios de mi productora Geminis”, comentó Juan Fernández.

En relación al video clip, el multifacético artista contó que “el proceso creativo arrancó en mayo de este año, primero con el guión y luego con la búsqueda del elenco y la locación. Gracias a la vida, tuve la suerte de conocer personas increíbles como Angelita Donza y sus hijos: Francesca, Martina e Italo, protagonistas de la historia que cuenta la canción”

“Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al subsecretario de Cultura, Jorge Santander por prestarme sus sentidos versos con los que abro el video, además de manifestar mi gratitud permanente hacia mi familia, especialmente a mi esposa Carla y nuestra hija Mía, por el aguante de siempre”, expresó.

Tras manifestar su “felicidad por haber hecho realidad este merecido homenaje a las madres”, Juan Fernández resaltó que “fue un trabajo en conjunto de muchos meses, cuyo fruto está dedicado no sólo a las mujeres que trajeron vidas al mundo, sino también a las mamás del corazón y a aquellas que vivirán eternamente en nuestro amor”.

Por su parte, el autor paraguayo Angel Palma afirmó que “la versión de Juan (Fernández) fue una mezcla de sentimientos y emociones que me llenaron de alegría y satisfacción. Realmente es un trabajo hermoso, no sólo porque mantiene la línea melódica de la canción, sino porque le agrega matices propios. La verdad quedó mejor que la original. Humildemente pienso así, ya que quedé fascinado por las armonías en las voces, la perfecta pronunciación de las estrofas en guaraní y las bellas imágenes del video clip, logros dignos de admirar y felicitar”.

Mini bio

Juan Fernández es cantante, ejecutor de variados instrumentos, productor, compositor, actor, animador socio-cultural y realizador audiovisual. Desde niño recorrió distintos escenarios nacionales e internacionales, llevando como estandarte un original estilo folklórico infantil, con una propuesta que invita a descubrir y valorar nuestras tradiciones y costumbres. Desde hace catorce años, junto a su pareja Carla Delgado integra el dúo infantil Juanchu y Caroly, participando de varias giras y actuaciones, además de producir sus propios temas, videoclips y contenidos audiovisuales. A nivel individual, acompaña musicalmente a Tania Torres, Marisol Otazo, entre otros artistas

Video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=J7qrqV-3QHM

Historias de una canción

“Oita Che Sy es muy importante para mí, ya que la compuse en tiempos de pandemia. Por cosas de la vida, me tocó compartir mucho más tiempo con mi mamá y pude notar muchas características que no veía en ella y no valoraba por haberme criado muchos años lejos de ella. Así nació esta canción que homenajea al primer amor que tenemos de niños, pero también a esa mujer poderosa, fiel y siempre presente a pesar de las diferentes situaciones de la vida. Esa persona que, sin importar tus errores, puede mirarte con los mismos ojos de amor. Por eso, tiene un significado especial para mí. Cuando tuve la oportunidad de grabarla, dejé todo en las talentosas manos de mi amigo y productor César da Costa, que metió unos arreglos impresionantes con matices que combinan armoniosamente la letra y melodía.” (Ángel Palma. Autor paraguayo)

Privilegio de la vida

“La vida y la música siempre me brindan el privilegio de ser parte de hermosos proyectos como éste. Recuerdo que un día, un amigo me pide que grabemos esta canción para mandársela a su mamá. Tiempo después, Juan la escucha en una juntada y cuando regresábamos de esa actuación me dice "la tenemos que grabar". A partir de ahí empezó a desplegar toda su creatividad y talento, que admiro inmensamente. Yo solo puse mi voz, mientas que Juan se encargó de todo lo demás para lograr esta versión conmovedora de “Oita che sy”, tanto a nivel musical como audiovisual” (Angela Garay. Cantante formoseña)

Música sin fronteras

“Ya había escuchado la canción, a través de la bella voz de Ángela Garay, así que no dudé un instante cuando mi gran amigo y compadre, Juan Fernández me invitó a sumarme a este maravilloso proyecto. La experiencia fue muy linda y emocionante, ya que los tres tenemos raíces guaraníticas, madres y tías paraguayas. A contra reloj, Juan pudo cumplir su objetivo de lanzar el 1 de octubre, en el marco del Mes de las Madres, está obra para regalar a todas las mamás formoseñas, como así también a las de Argentina, Paraguay y de todo el mundo, ya que la música no tiene fronteras” (Marisol Otazo. Cantante formoseña)

Vìnculo de amor único

A Juanchu y Caroly los conozco de hace mucho tiempo, porque tuve el placer de que hayan sido profesores de mis hijos. La propuesta inicial fue que Martina, Italo y Francesca participaran del video. Y después conversando sobre las ideas que tenían y lo que querían transmitir, acepté también formar parte de este hermoso proyecto, que me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa y con un talento increíble. Ser parte de este homenaje, me llegó en un momento muy especial de mi vida, por lo que tiene una cuota de emoción aún más grande. La melodía junto con la letra y las imágenes hablan del vínculo de amor único y verdadero que las madres tenemos con nuestros hijos. Participar y colaborar difundiendo es una manera de apoyar a nuestros artistas y productores formoseños”. Ángela Donza (mamá, protagonista del video clip)