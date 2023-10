“Entrar al cuarto oscuro y elegir es el poder que tenemos los ciudadanos”, consideró Nelly Daldovo

La candidata a diputada nacional, en tercer término, Nelly Ramona Daldovo (Unión por la Patria-Formosa) se mostró emocionada tras emitir su voto en la EPES N° 16 de Riacho He Hé, su localidad natal, porque “entrar al cuarto oscuro y elegir es el poder que tenemos los ciudadanos”.

En este marco, en declaraciones que recogió esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que “estas elecciones me encuentra en plena militancia y me da mucha satisfacción, orgullo y me emociona profundamente”.

Resaltó que observar “la cantidad de adultos mayores y personas discapacitadas que se acercaron a votar, y que pidieron ser trasladados desde su domicilio hasta las sedes electorales, es destacable”.

Y añadió que lo mismo ocurre con tantos jóvenes de 16 y 17 años, que aún no tienen la obligación de votar pero decidieron apostar por esta democracia, “nos da mucha esperanza”.

Asimismo, enfatizó en que “yo no me he cansado de decirles que ejerzan su derecho, más allá de que no es obligación, lo pueden hacer porque es un triunfo de la democracia”.

Por eso, al finalizar, Daldovo valoró la participación ciudadana en estos comicios generales, “siendo parte de la decisión que toma el pueblo argentino este domingo, porque todos somos un pedacito de ese gran pueblo argentino que quiere seguir siendo libre y soberano”, concluyó.