El Hospital de El Potrillo realiza seguimiento a embarazadas y atiende partos seguros y respetuosos.

En diálogo con AGENFOR, Rosario Burón, médica referente del Hospital de El Potrillo, aseguró que en dicho nosocomio se realiza el seguimiento a embarazadas y se atienden partos seguros y respetuosos; mientras que aquellas con riesgo son derivadas al Hospital Eva Perón de Juárez y los prematuros al Hospital de la Madre y el Niño, de capital.

“El Hospital de El Potrillo desde hace muchos años ya, bastantes, hace el seguimiento a todas las embarazadas, el control de ecografía por red y los laboratorios de rutina que acá tenemos; y una vez que llega la fecha de parto, seguro y respetuoso, se la deriva al Hospital de Eva Perón de Ingeniero Juárez, que es nuestro hospital distrital, ya que ahí tiene la posibilidad de que, si tiene una complicación, pueda derivar a una cesárea”, explicó.

Y aclaró: “Pero en el caso de que no haya riesgo, se la atiende acá, también, si no es primigesta, si no es madre muy pequeña de edad, si no es multiparto, sobre todo, si no tiene alguna complicación como hipertensión gestacional, que siempre es muy común; en ese caso, sabemos que va a sangrar mucho, y para asegurarnos de que todo vaya bien, tanto para la mamá como para el bebé, se suele hacer ese traslado hasta Juárez”.

Asimismo, en el caso de un parto prematuro, se las deriva automáticamente al Hospital de la Madre y el Niño, que cuenta con un servicio de Neonatología con equipamiento de última tecnología; y, este año, “ya tuvimos dos mamás con mellizos, vienen dos mamás también con mellizos en camino; y también tuvimos prematuros, así que todos fueron atendidos y ahora ya están saludables acá en nuestra comunidad”.

“Aparte también que si se van a Juárez, cuentan con un albergue que hace poco fue inaugurado, y la mamá tiene donde quedarse con su acompañante los días que necesite hasta restablecerse, que nazca su bebé y vuelve”, señaló.

Por último, la profesional indicó que una patología que “nos llama la atención” que se da en las comunidades originarias de la zona es la artritis reumatoidea, “que es demasiado para la población que tenemos y que también tenemos un médico, el doctor Benavente, que viene por red y atiende a todas, sobre todo mujeres, porque el mayor porcentaje de enfermas son mujeres”.