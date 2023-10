El domingo, los Registros Civiles de la provincia se encontrarán abiertos

La directora del Registro Civil de la provincia, la doctora Mirta Retamozo, brindó algunos detalles a tener que cuenta en las elecciones generales de este 22 de octubre.

Informó a AGENFOR que “el día domingo, de 8 a 17 horas, van a estar abiertas todas las Delegaciones de Capital y del interior para que las personas puedan retirar su Documento Nacional de Identidad (DNI)”.

También añadió que estarán recepcionando consultas “en relación a lo que sea identificación”, es decir “no vamos a desarrollar otros trámites, porque estaremos 100% avocados al acto eleccionario que nos convoca ese día”.

Seguidamente, detalló que los documentos habilitados para votar son “todos los físicos”, es decir: “libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI tapa verde, DNI libreta celeste y DNI tarjeta que tiene la leyenda no válido para votar”.

En este punto, hizo hincapié en que “si el presidente de mesa no le permite sufragar, sí o sí debe realizar el reclamo correspondiente con los fiscales generales que estarán en las escuelas o con la mayor autoridad del lugar, que serán los directivos del establecimiento”.

“No se queden sin emitir su voto”, remarcó.

No obstante, aclaró que “el documento digital no es válido para votar” y recordó que este sirve para “realizar otras gestiones como así también para viajar, siempre y cuando no sea al extranjero”.

Por último, informó que “para consultas se encontrará habilitado el número de celular 3704 294054”, cerró.