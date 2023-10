Centro de salud María Cristina: continúa concientizando a la comunidad sobre la prevención el dengue

Mediante charlas y otras actividades que apuntan a enseñar los hábitos que ayudan a evitar la presencia del mosquito vector y la transmisión de esta enfermedad.

Vecinos de la localidad María Cristina, situada en el oeste de la provincia, participaron de una charla educativa, con información sobre el dengue, haciendo hincapié en los cuidados destinados a evitar en las casas la reproducción del aedes aegypti, mosquito que transmite la enfermedad.

Las exposiciones estuvieron a cargo del equipo del mencionado centro sanitario, que insistió enevitar la acumulación de recipientes que puedan servirle al mosquito de criadero, comola medida clave de prevención.

En ese sentido, se alentó a la comunidad a realizar el descacharrizado en las casas, principalmente en los patios, donde usualmente quedan objetos tirados y son ideales para que los mosquitos pongan sus huevos y se conviertan en criaderos donde se reproducen.

También subrayaron que, los objetos que no pueden ser eliminados, deben ser tratados adecuadamente, por ejemplo, tapando de forma hermética los recipientes que se usan para juntar agua como: aljibes, cántaros, baldes y otros similares, ya que así se evita que los mosquitos pongan allí sus huevos y nazcan nuevos mosquitos.

Asimismo, resaltaron que en los patios, veredas y alrededores de las casas, no se debe dejar tirada ningún tipo de basura donde el mosquito pueda alojarse, sobre todo botellas, latas, frascos, juguetes y restos de cualquier otro recipiente que al cargarse con agua de lluvia se transformarse en un sitio de reproducción para el insecto.

Igualmente, en la jornada promovieron el uso dellarvicida, que no afecta ni a los humanos ni a las mascotas y debe aplicarse en los recipientes que no se pueden tapar, ya que mata a las larvas de los mosquitos para que no continúen con su desarrollo hasta la fase adulta, cuando desarrollan alas y pican para alimentarse de sangre, momento en el que transmiten la enfermedad.

Eso fue ampliado con la concientización sobre el uso del repelente, porque es la manera más adecuada de evitar las picaduras y al mismo tiempo, que el mosquito transmita los virus de una persona enferma a otra que está sana, cuando pica.

Al finalizar la charla, fueron entregados repelentes a las familias y folletos explicativos, con instrucciones para que en las viviendas puedan cumplir paso a paso las medidas de prevención que se desarrollaron.

Además, el equipo de salud compartió un rico chocolate con los presentes.