Silvina Batakis: “Las medidas de devolución del IVA de Massa permiten que se formalice la economía”

La presidenta del Banco Nación Argentina, Silvina Batakis, se comunicó con un medio radial formoseño y habló sobre las medidas de IVA sobre la canasta básica.

En primer lugar, manifestó que “desde el este lunes va a estar activa esa medida y en 48 horas y cada uno de los consumidores que hagan una compra que tenga que ver con productos de la canasta básica alimentaria van a tener hasta una devolución mensual e individual con un tope de hasta 18.800 pesos por mes”.

Al ser consultada sobre como esa medida afectará la coparticipación provincial, explicó que “cuando se formaliza la economía, se agranda el espacio fiscal, y no hay un aumento en la presión tributaria, pero se agranda, no hay aumento de alícuotas, no hay nuevos impuestos. Entonces la realidad es que las provincias no verían una reducción en su coparticipación, porque ese espacio fiscal queda compensado por esta nueva formalización y esta economía en blanco que se genera a través del consumo. Las provincias no van a salir perdiendo en absoluto porque después ya queda esta costumbre, de ir formalizando cada una de las compras que hacemos”.

En cuanto a la situación de las economías regionales de Formosa, expresó que “es muy importante fortalecer las economías de las provincias y por eso fue la decisión de eliminar estas retenciones que habían sido impuestas en la gestión de Juntos por el Cambio. La eliminación de estas retenciones fue paulatina, ya que había empezado el año pasado con el impuesto a las ganancias, este año se habían ido subiendo los pisos y se va concretando porque, efectivamente, hay un ciclo fiscal en el año que nosotros que permite que, efectivamente, sean más profundas estas medidas a esta altura del año.”