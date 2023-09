Se intimó a bancos a trato digno a los clientes especialmente adultos mayores

Asimismo, se instó a los consumidores incluidos en el “Programa Compre Sin IVA”, a utilizar las tarjetas de débito para la adquisición de productos de la Canasta Básica y así aprovechar el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional-La Defensoría del Pueblo, solicitó a las diferentes entidades bancarias de la provincia, que adopten todas las medidas necesarias a efectos de garantizar un trato digno a los usuarios financieros especialmente en estas épocas de intenso calor y en las fechas de cobro de haberes cuando se forman largas filas, teniendo que soportar la espera para ser atendidos bajo el sol por largo tiempo, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, sobre todo de los adultos mayores y mujeres embarazadas, constituidos en los grupos de jubiladas/os, pensionadas/os, beneficiarias de AUH y otros que deben todos los meses iniciar interminables filas. En este contexto el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que en el año 2.017, luego de reiterados Reclamos Administrativos, llevó a que el Organismo de la Constitución, interpusiera una Acción Judicial para revertir en parte esta situación, ocasión en que, la Jueza Giselle Verónica Drovandi, Titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, resolvió, hacer lugar a la medida autosatisfactiva interpuesta y en consecuencia, ordenó al Banco Nación y al Banco de Formosa que articulen tanto en sus sedes centrales como en todas sus sucursales, en las fechas puntuales en las que se produce mayor cantidad de concurrencia de los usuarios -tales como los días de cobro de haberes-, las medidas que deben consistir en: proveer agua a través de distintos medios a fin de hidratar a las personas que se encuentran realizando las filas,(colocación de dispenser de agua o entrega de botellas con este vital líquido, etc.); la instalación de baños químicos en los alrededores, que se dispongan estructuras, metodologías o diferentes horarios de atención para que las personas no deban estar bajo el rayo del sol tantas horas, se contrate y se prevea la presencia de una ambulancia en las inmediaciones de la entidad, como así también se incremente la del personal de seguridad, como toda otra acción tendiente a brindar un trato digno a los clientes de esas entidades financieras. En este sentido, se solicitó a los diferentes bancos que adopten todas las medidas excepcionales para evitar consecuencias irreparables en la salud de las personas y también pedimos a todos los usuarios financieros que, denuncien las irregularidades que puedan detectar para poder actuar y hacer corregir las anomalías existentes que permitan terminar con esta lamentable situación. Por otro lado, instó al universo de beneficiarios del “Programa Compre Sin IVA”, comprendidos por: trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, así como quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de 6 haberes mínimos a utilizar la tarjeta de debito para la adquisición de los productos incluidos en la Canasta Básica que incluye alimentos, bebidas y elementos de higiene y así aprovechar el beneficio otorgado por el gobierno nacional. Para asesoramiento sobre este y demás temas podrán hacerlo vía mail a: denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, telefónicamente al 370 4436379 – 4436320 - 0800 444 1770.-