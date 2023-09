Premios Iberá: Éxito teatral formoseño fue galardonado como el mejor del NEA

“El fortín de los caranchos” se quedó con el galardón correspondiente a la categoría “Mejor obra de teatro” de los premios Iberá NEA, que otorga “Estética y Diseño” Training Center de la ciudad de Corrientes.

Además del espectáculo formoseño, fueron nominadas las siguientes piezas teatrales de la región: “Salsipuedes” (Grupo: Galatea. Chaco), “El Rose final” (Grupo: Locro Teatro. Corrientes) y “Naranja y verde” (Grupo: En busca. Misiones)

La ceremonia de premiación se llevó a cabo ayer en Espacio Andes de la capital correntina, durante una cena de gala que contó con la conducción de Ingrid Grudke; Myriam Fleytas y Ricardo Rocha Gauto.

Un jurado altamente calificado se encargó de evaluar y determinar los galardonados, tomando en cuenta criterios objetivos y pautas evaluativas rigurosas. Además, también se tuvo en consideración el reconocimiento popular, otorgando importancia a la opinión y apoyo de la comunidad en la elección de los premiados.

En representación del elenco concurrieron a la ceremonia de premiación: el director Martín Iza y la actriz María Laura Borrini, quienes agradecieron a la organización la obtención de tan preciado lauro, además de compartirlo con Carlos Leyes y todo el gran equipo de “El fortín de los caranchos”, como así también con el público formoseño que “acompaña función tras función”..

“Nosotros -desde la pandemia- venimos militando por algo que nos parece justo, no sólo para el teatro sino para todas las ramas artísticas, es decir que se reconozca al arte como un trabajo. Pareciera algo lógico, pero lamentablemente muchas veces no se valora de esa manera. Así que este premio es para todos los teatristas en particular y todos los artistas en general”, remarcó Iza.

También recibieron sendas distinciones referentes del arte, la moda y los medios que se han proyectado desde Formosa a nivel nacional e internacional como por ejemplo: Charo Bogarín, Alejandra Maglietti, Mauro Pesoa y María del Carmen Toribio. Por otra parte, fue distinguida además la secretaria municipal de Acción Social, Paula Cattaneo.

Otros ganadores formoseños fueron los siguientes: Maxilimiano Leyes (Rubro: Maquillaje), Candy Cianuro (Rubro: Drag Queen Style), Angel Velázquez (Rubro: Diseño urbano) y Jorge Balassi (Rubro: Escultura).

De todas maneras, la provincia de Formosa estuvo muy bien representada con nominados y nominadas en varias categorías: Verónica Romero (Rubro: Couture designer), Cosecha Vintage (Rubro: Diseño responsable), Gabriel Sosa (Rubro: Asesor de moda), Estrella Danieri (Rubro: Influencer de moda), Sol Zaragoza (Rubro: Modelo del año), Espacio de Arte en Vidrio (Rubro: Diseño de accesorios), Leo Palomo (Rubro: Muralista) y Walter Antueno (Rubro: Artista plástico)

Clásico taquillero

Se trata de una adaptación del clásico Macbeth de William Shakespeare, cuya historia transcurre en la Formosa territoriana de 1912, con dramaturgia a cargo de Carlos Leyes y Pablo Bontá, y la dirección de Martín Iza.

Fue estrenada en 2021 por streaming y luego de manera presencial, convirtiéndose en un verdadero éxito de taquilla, ya que el público formoseño colmó la capacidad del Teatro de la Ciudad durante numerosas funciones, un verdadero hito en el teatro local.

Trascendió las fronteras del país al participar en las ediciones virtuales del XXV° Festival Internacional (San Juan de Pasto. Colombia) y del Festival Círculo Escénico 2021 (Caracas. Venezuela), y obtuvo del segundo premio en la Fiesta Provincial del Teatro 2021, que le permitió ser seleccionado para los Corredores Regionales NEA de la Fiesta Nacional del Teatro 2022. Por otra parte, el jurado otorgó menciones estímulo en los rubros “Actuación e interpretación” (Lucas Ramírez) y “reescritura territorial dramática” (Carlos Leyes y Pablo Bontá).

Entre el 2022 y el 2023, “El fortín de los caranchos” se presentó en el marco del programa “Argentina Florece Teatral”, con funciones en el territorio provincial. También forma parte del Catálogo de espectáculos 2022-2024 del Programa INT Presenta, en cuyo marco se presentó recientemente en el Teatro “Guido Miranda” de Resistencia y en el Teatro de la Ciudad de Corrientes.

El destacado elenco dirigido por Martín Iza, está integrado por Laura Duré, Tomás Caballero, Lucas Ramírez, Carlos Leyes, Rubén Parra, Ariel Azas, Aranza Puyó, Mariana Ríos y Laura Borrini, con Cecilia Ortiz y Horacio Balassi, en roles de suplencia. El staff se completa con Malén Del Basso y Florencia Sosa en producción, Nicolás Bareiro en maquillaje y redes, Alejandro Vallejo en prensa y difusión, mientras que la técnica se encuentra a cargo de Omar Giménez en iluminación y Alejandro Bogado Rodríguez en sonido. Producción General: Stampa Producciones y Leyenda Producciones.