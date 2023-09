Parola valoró las obras inauguradas este miércoles y afirmó que “es un día histórico para el pueblo de Formosa”

La actual diputada nacional y candidata al mismo cargo, la doctora Graciela Parola, definió a este miércoles 6 de septiembre como “un día histórico para el pueblo de Formosa” por todas las obras que dejó inauguradas el gobernador Gildo Insfrán.

Empezó su discurso preguntándose “si existe antecedente de que algún Gobernador de la Argentina haya inaugurado en medio día, como lo hizo nuestro conductor, más de 20 obras, entras las cuales hay escuelas, jardines de infantes, pavimento, sistemas lumínicos, desagües pluviales”.

Indicó que no se deben naturalizar estas inauguraciones, “porque no suceden en otros lugares de la Argentina, por algunas razones que a mí me gustaría resumir en tres: porque Gildo Insfrán hay uno solo y Dios nos bendijo con su nacimiento aquí en Formosa; porque esto responde a una ideología política que nos incluye a todos y que es traducida en el Modelo Formoseño; y, por último, el gran amor que un conductor tiene por su tierra y fundamentalmente por su pueblo”.

Estimó que “todas las obras que se inauguran desde un modelo político con concepción humanista y cristiana tienen que ver con la gente, porque como dice una de nuestras verdades, la política no es un fin en sí misma, sino que es un medio para el bien de la Patria, para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y es eso lo que estamos haciendo con estas pequeñas obras”.

Seguidamente, se remontó a la época en la que durante el Gobierno de Mauricio Macri le quitaron a los intendentes el Fondo de la Soja, resaltando que fue “el Modelo Formoseño el que acudió en ayuda de ellos con un acto de justicia social a través del Programa por Nuestra Gente Obras y Servicios Municipales”.

Ante todo esto, recordó que “estamos transitando un año electoral, y que el 22 de octubre a la hora de votar, son estas cosas las que vamos a poner en juego”.

“Como ya nos dijo el Gobernador, vamos a definir dos sistemas políticos, estando por un lado quienes defendemos la democracia, el federalismo y quienes queremos un Gobierno nacional que mire a las provincias y que promueva esa línea de vida debajo de la cual no debe ni vivir ningún argentino ni argentina” señaló.

Y continuó: “Del otro lado están quienes violentan la democracia, fomentan la violencia y destilan odio cada vez que abren la boca, porque cualquiera de los candidatos de la derecha tienen esos discursos y por ello no podemos permitir que ocupen el sillón de la Casa Rosada”.

“No podemos hacer Presidenta a una mujer que quiere la cabeza de nuestro Gobernador en una bandeja (como lo dijo en algún momento), o a un candidato que dijo que va a dinamitar el Banco Central y que a su vez promete un montón de cosas irrealizables y de libertades que no existen”, sosteniendo que “no creo que haya libertad en una salud privatizada a la que sólo tengan acceso los que pueden pagar, ni en privatización del arancelamiento de las universidades”.

“No hay libertad si dejamos la economía a la voluntad de libre mercado cuando sabemos que eso significa que se enriquezcan unos pocos a costa del hambre del pueblo. No hay libertad cuando el empleador o el empresario van de poderoso a poner las condiciones a los trabajadores y las trabajadoras. No hay libertad cuando hay una justicia que mira pasiva como se llevan puestos los derechos, que no actúa cuando le apuntan con un arma en la cabeza a la Vicepresidenta (Cristina Fernández)”, añadió contundente.

Además, volvió a remarcar que “todo esto es lo que pondremos en juego este 22 de octubre” y aclaró que “es lo que tenemos que recordarle a cada uno de aquellos que por alguna u otra razón no nos acompañaron ni el 25 de junio ni el 13 de agosto”.

Por último, la diputada nacional Parola, aseguró que “nosotros sabemos bien cómo defender la Patria” y es a través de la militancia, desde el amor, acompañando convencidos de que Unión por la Patria es el camino que nos va a llevar a la Argentina que soñamos y que queremos”.

“De ninguna manera vamos a dejar que la derecha pisotee nuestros sueños y los peronistas y las peronistas sabemos defender hasta con la vida nuestros ideales, nuestra conducción y proyectos”, añadió y concluyó: “La única garantía de que realmente hemos hecho todo para defender la Patria, la vamos a tener el 22 de octubre cuando las urnas revienten de boletas azules, celestes y blancas de nuestra Unión por la Patria”.