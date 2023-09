Parola: “El 22 de octubre vayamos a votar no con odio, sino con amor, para construir la Argentina que soñamos”

En el marco de la segunda inauguración llevada a cabo por el gobernador Gildo Insfrán este jueves 14, la Escuela de Jardín de Infantes N° 27 del barrio La Nueva Formosa, la diputada nacional y candidata por el mismo cargo por Unión por la Patria, Graciela Parola, destacó el nuevo edificio educativo y las políticas públicas que permitieron su construcción, al igual que la concreción de innumerables obras en todo el territorio provincial.

En primera instancia cuestionó a la oposición que sostiene que la frase en donde existe una necesidad nace un derecho “es un verso, un robo” y agregó que “para los peronistas, para quienes militamos en el campo nacional y popular, esta es la esencia de nuestra ideología política y filosofía de vida”.

Asimismo, según declaraciones recopiladas por AGENFOR, la legisladora exclamó que “el pueblo formoseño es un claro ejemplo de esto, porque no hace mucho tiempo no tenía nada, ni siquiera existía para la Nación Argentina, era un pueblo olvidado donde para muchos era parte del Paraguay o directamente no sabían que existía una provincia que se llamaba Formosa”.

Además que “era un pueblo que no tenía conexiones eléctricas, rutas ni agua potable, del que todos buscaban irse a vivir a otras ciudades o venirse a la Capital, sin hospitales y escuelas”.

En tanto, afirmó que fue con la conducción de Insfrán “cuando nos apropiamos de un Modelo Formoseño de infraestructura y obras, el cual nos permitió que a pasos agigantados fuera creciendo la provincia entera”.

“Así fue, sin prisa pero sin pausa y hasta algunas veces con mucho coraje seguimos adelante, porque hasta vivimos la pandemia macrista que con los cipayos locales como cómplices nos borraron de los presupuestos nacionales”, subrayó.

“Y así llegamos a esta obra educativa, en un sector de la ciudad, que, al igual que el Lote Rural 111, nació y fue transformado por el Modelo Formoseño, porque tenemos el derecho a una vivienda digna y un Estado presente que nos garantiza ese derecho”, esbozó categórica.

A modo de ejemplo, recordó que “en este sector de la ciudad, el Estado presente les ha dado un techo digno a más de seis mil familias” y añadió que “todavía hay muchas viviendas en construcción”.

“Estamos atravesando un año electoral y estas cosas son las que ponemos en juego” en los próximos comicios, afirmando que “la verdadera democracia es aquella donde el Gobierno defiende un solo interés, que es el del pueblo”.

En contraposición, “nunca la derecha va a hacer lo que el pueblo quiere. Nunca la derecha va a defender los intereses del pueblo, sino la de sus patrones poderosos y la de alguno que otro que quiera satisfacer los propios”, repudió.

Ante ello, instó a que “invitemos y hablemos para que este 22 de octubre vayamos a votar no con odio, sino con amor. No con resentimiento, sino con esperanza. No con miedo, sino con la valentía de hacernos cargo y construir entre todos la Argentina que soñamos”.

“Eso sólo va a ser posible si nuestro próximo presidente es el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa”, cerró.