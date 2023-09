Para cobrar el nuevo IFE es obligatorio tener un CBU válida y contar con clave de seguridad social ANSES

Desde el Organismo de la Constitución, se adelantó además que, quienes tengan entre 18 y 24 años y no tengan hijos a cargo o cónyuge, se les evaluará el grupo familiar, por lo que podrán solicitar este beneficio. Asimismo, de lunes a viernes en horarios de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas, se ofrecerá asesoramiento legal necesario y la obtención de la Clave Bancaria Uniforme, como así también de la Clave de Seguridad Social-Desde las 14 horas del día miércoles del corriente mes y año, los trabajadores informales entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados ni perciban asistencias económicas del Estado, podrán acceder a un bono de refuerzo de $94.000 que se pagará en 2 cuotas: $47.000 en octubre y otros $47.000 en noviembre, inscribiéndose exclusivamente a través de la web de la ANSES o de la aplicación “Mi ANSES”, todos los días de 14:00 a 22:00 horas, la cual, permanecerá abierta durante el mes de octubre. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en la web oficial de ANSES se encuentran las condiciones necesarias para acceder a este refuerzo: 1) tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023); 2) contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina; 3) no contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora/or de casas particulares; 4) no contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado (Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros); 5) no ser jubilada/o, pensionada/o; 6) no contar con cobertura de salud; 7) no tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no comprende a motocicletas); 8) no tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones; 9) no tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023; 10) no tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023); 11) no tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023; 12) no haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses; 13) no tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023; 14) tener una cuenta bancaria, para poder recibir el refuerzo en una CBU (Clave Bancaria Uniforme) Válida, es decir, no van a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU (Clave Virtual Uniforme); siendo este último, obligatorio.