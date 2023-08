Sesión ley de alquileres y homenaje a “Juancho” Diaz Roig en la HCDN

Homenaje a Juan Carlos Díaz Roig



En el marco de la sesión por la modificación de la ley de alquileres, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri realizó un homenaje al diputado mandato cumplido, por 12 años consecutivos, Juan Carlos “Juancho” Díaz Roig quien el pasado martes 15 de Agosto, falleció rodeado del cariño de su familia, a causa de un agresivo cáncer de hígado que en pocos días se extendió a sus pulmones.



“Gran compañero y militante, Juancho fue un luchador hasta el final de sus días, con profundo amor por su tierra, la provincia de Formosa y por su Patria, la Nación Argentina. Gran trabajador del modelo formoseño, contribuyó desde sus orígenes en ese trabajo que llevó adelante junto al gobernador Gildo Insfrán,” destacó.



“Ferviente defensor del sistema de jubilación de reparto de nuestro país y hombre de consulta permanente en el área previsional. Como Diputado Nacional, luchó por implementar la Ley de Movilidad Previsional y por lograr la recuperación del Sistema Previsional Argentino de las garras de las AFJP, hoy realidades para todos los jubilados del país.”



Fernández Patri también recordó que fue autor de la ley RAÍCES, que luego fuera implementada por Cristina Fernández de Kirchner, como política de Estado, permitiendo la repatriación de miles de científicos a nuestro país.



“Abrazó de muy joven la causa de Perón y Evita y la hizo carne en su lucha cotidiana para toda la vida, sosteniendo siempre que la opción por los pobres era excluyente en el desarrollo de una Patria justa, libre y soberana y en lograr la grandeza de la Patria, pero con la felicidad del pueblo.”



El legislador nacional transmitió sus emotivos saludos a la familia, a su esposa “Elvirita” y sus hijos: “Juanchi”, Marina y Laura, que continúan con el legado de su padre.



“En lo personal, me ha tocado asumir en cargos que él había dejado, como la Secretaría de Planeamiento, la Caja de Previsión Social de la provincia y esta banca en la Cámara de Diputados. Tuvimos charlas muy ricas donde me transmitió parte de su experiencia y su conocimiento.”



“Juancho” será recordado como un gran amigo, compañero, confidente para muchos compañeros y compañeras que lo recordamos como un justicialista de ley que estuvo siempre con los más humildes, manifestó Fernández Patri y dirigió unas palabras en primera persona al homenajeado al asegurar que Juancho está presente en la causa de Formosa y su legado en las comisiones de trabajo de esta Cámara.



“Eternamente serás recordado", finalizó Fernández Patri, tras los aplausos de un recinto emocionado.





Con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el proyecto de la oposición que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a cuatro meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.En ese marco, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, explicó que “el pedido de Sesión Especial, propuesta por la oposición, tenía como único fin el de mostrar un show electoralista poniendo de rehenes a los más de 10 millones de argentinos que alquilan en nuestro país.”En ese sentido, Fernández Patri comentó que esta sesión fue por un emplazamiento que hizo JxC para que se traten los proyectos que tenían dictamen tanto de mayoría como de minoría de la modificación de la ley de alquileres aprobada en 2019 justamente por JxC.La iniciativa aprobada establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a cuatro meses”.En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.En ese sentido, señaló Fernández Patri, se aprobó un dictamen que claramente va en contra de los derechos que fueron ganando los inquilinos y va a favor de los propietarios. “Una persona que planifica que los chicos vayan a la escuela en un barrio y tiene que mudarse cada dos años; o tiene aumentos trimestrales o cuatrimestrales de los alquileres; o bien se encuentra en una negociación despareja, porque al haber menos oferta de departamentos siempre tiene más poder el dueño y termina imponiendo la cláusula de actualización, son ejemplos de que las nuevas modificaciones que propuso la oposición van en la línea de beneficiar solo a los propietarios.”Asimismo, el legislador planteó que la modificación que tenía el dictamen del oficialismo, iba en defensa de los inquilinos e incentivaba la incorporación o la ampliación de la oferta de departamentos para viviendas familiares. Así como también, proponía una reglamentación de alquileres temporarios, que tienen tarifas en dólares y eso desincentiva las propiedades en alquiler para el uso de vivienda familiar.”Desde un comunicado oficial que emitió el bloque de legisladores nacionales del FDT, afirmaron que “desde el oficialismo trabajan para ampliar la oferta de vivienda en alquiler, proponen incentivos tributarios para propietarios, regulación de alquileres temporarios en dólares y defensa de los derechos de los inquilinos.“Desde el bloque FDT estuvimos desde el primer momento, y estamos comprometidos para resolver el problema en serio, con propuestas concretas y realizables, a resguardo de los derechos de los inquilinos,” remarcaron.“Sabemos las dificultades que existen en el mercado de alquileres de nuestro país: inquilinos con dificultades para acceder a una vivienda para alquiler, ante una marcada reducción de stock de viviendas, precios de alquileres que resultan muy difíciles de pagar; proliferación de contratos temporales, muchos de ellos en dólares, por fuera del marco jurídico vigente; entre otros,” También agregaron que en este contexto, “de los múltiples problemas que hay en el mercado de alquileres, es urgente abordar uno de ellos: la necesidad de ampliar la oferta de viviendas en alquiler.” Para eso consideraron avanzar en los siguientes incentivos tributarios que estaban plasmados en el dictamen de mayoría que no salió aprobado:Monotributo: no considerar actividades simultáneas hasta tres alquileres en el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación Impuesto a la ganancias: Exención de la ganancia neta originada en la locación de las unidades. En la liquidación del impuesto a las ganancias podrán deducirse: Las sumas invertidas en la construcción de nuevas unidades de vivienda.Bienes personales: No están alcanzados los inmuebles destinados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia, siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados.Régimen de incentivos a la construcción Federal Argentina y Acceso a la vivienda: Quedan comprendidos dentro del régimen los inmuebles usados que sean afectados, por un plazo no inferior a doce (12) años, a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia.