Se fijó nuevo precio de la harina 000 para frenar la suba del precio

Gialluca rechazó duramente la postura de la COPAL -Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios- que preside Daniel Funes de Rioja, al rechazar el Acuerdo de Precios de los alimentos que lleva adelante la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, denunciando el Funcionario Provincial que las corporaciones alimentarias en nuestro país vienen teniendo ganancias extraordinarias y mencionó que Arcor ganó más de $25.000 millones en la primera mitad del año, Molinos Río de la Plata más de $9.000 millones, siendo que 3 de cada 4 productos que se venden en las góndolas, pertenecen a 20 empresas que continúan haciendo abuso de un poder concentrado para seguir remarcando los precios de los alimentos esenciales “por lo que deberían asumir su Responsabilidad Social Empresarial, apoyando las alternativas necesarias a favor de los consumidores y de los trabajadores a los que les pagan sueldos insuficientes”-

El Gobierno Nacional convalidó un aumento del 7,9% en el precio de referencia de la harina común 000 a la salida de molino eliminando la harina 0000 común, en el marco del fideicomiso triguero que tiene como objetivo acotar la suba de los productos panificados, a través de la Resolución Nº 1327/2023 de la Secretaría de Comercio publicada este jueves 24 de agosto en el Boletín Oficial, en el marco del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). Por lo tanto, el valor de la harina 000 pasó a $2.471 para las bolsas de 25 kilogramos y en $96.986,75 en el caso de la tonelada, tomando como referencia un precio del trigo de $52.109,91 la tonelada. Este aumento se suma al que ya se había otorgado en julio en un 6,91%. Las subas tienen en cuenta como referencia las variaciones del precio FAS (precio de la mercadería puesta al costado del buque) del trigo en un 40%, la de la inflación mayorista en un 30% y la de los salarios en el otro un 30%. Los precios en todas las variedades son sin impuestos, a la salida del molino y sin costos de entrega y a ellos se les debe incorporar los siguientes costos logísticos por región: Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 3,50%; Centro, Cuyo y Litoral, 5,50%; NEA y NOA, 7% y Patagonia, 10,5%. En los primeros siete meses del año se autorizó un incremento acumulado del 55,2% para el fondo y de 90,1% si se lo compara a los valores de agosto de 2022. En nuestra plaza local, el precio del kilogramo del pan posee un piso de $750 a $800 y este varía según su compra en panaderías barriales y en comercios del interior provincial.

Nuevo aumento en la RTO: El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, la CTN – RTO (Cámara de Talleres del Norte Revisión Técnica Obligatoria), publicó la lista de valores unificados que se aplicarán a partir del día de la fecha, quedando los mismos en los siguientes precios: automóviles de uso particular (UP) $15.000; pick up y/o utilitarios particulares/furgón/todo terreno $18.500; pick up y/o utilitarios de carga $32.000; camión N2 (350-608-daily-etc) $45.000; camión N3 2 ejes $45.000; camión N3 3 ejes $45.000; camión N3 4 ejes $45.000; acoplado o semi de 1, 2 o 3 ejes $45.000; acoplado o semi de 4 ejes $45.000; minibús $41.000; ómnibus de 2 ejes $50.000; ómnibus de 3 ejes $50.000; ómnibus de 4 ejes $50.000; ómnibus urbano $41.000; taxis / remises $15.000. Agregó que, hasta fin de mes, el Taller Móvil continuará prestando servicios en la zona sur de la provincia, ya que, se encuentra ubicado transitoriamente en la Ciudad de El Colorado. En atención a la actual situación socioeconómica que vive el país, desde el Organismo de la Constitución, se solicitó al Consejo de Seguridad Vial y a Fernando Marcos Inchausti Diaz Colodrero, Director Provincial de Seguridad Vial, “se analice con las Áreas Competentes la posibilidad de extender el vencimiento de las RTO para automóviles de uso particular por el plazo de 2 años, medida que podría regir dentro de nuestro territorio provincial y coordinando las medidas de seguridad necesarias con los técnicos de la empresa Interfor SRL, de modo tal, que no se ponga en riesgo la integridad psicofísica de las personas, pero al mismo tiempo, se implementen acciones que ayuden a las economías familiares”.