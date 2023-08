Los incrementos energéticos no se trasladarán a las facturas de los sectores de clase media y menos a los de bajos recursos

Se reiteró a la Secretaria de Energía de Nación, impulsar y concretar la Tarifa Regional Diferenciada para las Provincias del Norte Grande, en atención a los mayores consumos que se producirán en los meses de altas temperaturas, y donde el uso de splits, heladeras, freezer y otros, son indispensables para poder vivir decorosamente. A esto se le agrega, las históricas diferencias tarifarias a favor de los usuarios del AMBA, quienes continúan pagando menos por este servicio, dada la gran cantidad de usuarios concentrados en pocos kilómetros y no aplicárseles el ítem transporte que encarece la energía en el Norte Argentino-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó a los usuarios residenciales que solicitaron la intervención del Organismo de la Constitución, ante un posible incremento en el costo de la energía eléctrica, que hasta la fecha no existe ningún nuevo cuadro tarifario y menos aún, incrementos en otros sectores que deban trasladarse a lo que habitualmente pagan. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, no obstante, aclaró que, la Secretaría de Energía de Nación a cargo de Flavia Royón, analizará el impacto sobre la generación energética y que algún porcentaje de aumento sólo se trasladará a los sectores de mayores recursos. De hecho, la propia Secretaría de Energía Flavia Royón, precisó que las facturas de energía no se incrementarán un 20% a la par de la devaluación, sino que lo harán en un porcentaje menor correspondiente al impacto en la generación y sólo será pagado totalmente por los sectores de más altos ingresos, que son los que poseen entradas de por lo menos tres veces y media la Canasta Básica Total, que se actualiza mensualmente según los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con lo cual, la Funcionaria Nacional, afirmó que, una devaluación del 20% no significa un aumento del 20% en el costo de la generación en la energía eléctrica. Aclaró que lo que resulte como porcentaje de ese análisis, será cargado a las facturas de los usuarios a quienes se les quitó totalmente el subsidio desde el 1° de mayo, manteniéndose las ayudas estatales para los sectores medios y bajos. Añadió que, no se puede dejar en manos del sector privado la inversión en infraestructura, pues el mismo únicamente lo hace en aquellas zonas donde se le garantice siempre una mayor ganancia, y en este caso, no se puede perder de vista que estamos hablando de un servicio público esencial.