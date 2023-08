Insfrán en el Torneo de la Amistad: “Me llena de orgullo que ustedes mismas se declaren defensoras del Modelo Formoseño”

En la ceremonia de apertura del Segundo Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” que se desarrolla desde este viernes 4 de agosto en la localidad de El Potrillo, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal y valoró la realización de esta actividad a la que catalogó como “un encuentro de integración y cultura”.

Al tomar la palabra, recordó que la primera competencia de esta índole se llevó a cabo en Laguna Blanca meses atrás y les habló a las pobladoras del lugar: “Me llena de orgullo que ustedes mismas se declaren defensoras del Modelo Formoseño”.

“Esto es verdaderamente un encuentro de integración, de criollos, aborígenes, de todas las etnias y aquí están representados 78 equipos ¿Ustedes se imaginaron que esto era posible de hacer alguna vez en El Potrillo? Yo creo que no, nadie”, cuestionó.

En esa línea, el mandatario reprochó a “esos que nos visitan ahora porque hay elecciones, que vienen de Buenos Aires y dicen que acá no se hace nada y dan vuelta la cámara para no mostrar todas las cosas que se hicieron”; y fundamentó que “es muy difícil comparar si uno no conoce lo que era El Potrillo antes”.

A diferencia de “nosotros que andamos hace bastante tiempo por acá, sabemos lo que era antes, lo que es ahora y también lo que va a ser dentro de poco, más todavía con la ayuda incesante y la militancia incansable de ustedes”.

“Este es un día verdaderamente peronista, no solamente por el día hermoso que Dios nos regala, sino por el contenido de este encuentro, que sólo el peronismo puede hacer, porque no es un encuentro de amistad nomás, sino también de cultura”, consideró.

Y agregó: “Acá estamos queriendo cumplir lo que dice el primer artículo de nuestra Constitución cuando habla de nuestra identidad que es pluricultural y multiétnica; y eso es lo que tenemos que hacerles entender a los de afuera, el por qué somos diferentes”.

En ese sentido, Insfrán explicó que “en este pequeño espacio que se llama Formosa, se hablan cinco idiomas y nos entendemos perfectamente porque es una riqueza cultural, nuestra lengua no tenemos que perder, por eso acá la enseñanza es intercultural bilingüe, eso es lo esencial”.

“Y lo más hermoso es que es un encuentro de las mujeres, es cierto lo que decía hace un rato una de las compañeras: antes eran los hombres, ahora todas las mujeres”, destacó.

“A este Gobernador sólo lo disciplina el pueblo formoseño”

En otro orden, el Gobernador se refirió a las campañas de desprestigio que realizan algunos medios de comunicación locales como así también precandidatos de la oposición hacia su persona y dijo que “ellos no entienden que para llegar al 70% de los votos, primero hay que ganarle el corazón a los formoseños y eso lleva un poquitito de tiempo”.

“No basta con salir con una hermosa chica, venir y mostrarle y contarles que cuando lleguen al gobierno harán tal cosa, pero ellos ya estuvieron cuatro años, donde nos cortaron todos los recursos a la provincia de Formosa”, trajo a la memoria.

Y aseguró: “Ahora también dicen que nos van a disciplinar, que si llega fulana a la presidencia ‘al Gobernador le vamos a disciplinar’, a este Gobernador no le disciplina nadie de afuera, a este Gobernador solamente lo disciplina, por supuesto primero Dios, y después el pueblo formoseño y nadie más”.

De esta manera, Insfrán fundamentó que “nosotros no necesitamos traer candidatos y gente que está todo el día en la televisión para que vengan a enseñarnos cómo hacer política” porque, por el contrario, “hacemos política así, sencillo, hablando con nuestra gente, escuchándoles, tratando de ver qué podemos hacer para que vivan mejor, eso es la política”.

Por último, reiteró que “estoy feliz de estar acá y ver estas delegaciones de todas las comunidades, tanto criollos como originarios, porque eso demuestra el grado de integración”; y vaticinó: “Yo sé que esto va a ser un verdadero éxito y muy pronto vamos a estar haciendo seguramente otro encuentro”.

“Les abrazo con los dos brazos del movimiento nacional justicialista, uno el de la ayuda social y el otro de la justicia social”, finalizó.