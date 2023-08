Dede el ODEPOE se señaló que votar en las PASO es obligatorio y quienes no lo hagan tendrán una penalidad, pudiendo justificarse en algunos casos

El Observatorio estará trabajando durante todo este domingo, desde las 7:00 a 19:00 horas en Padre Patiño Nº 831 y además, en diversos Establecimientos Educativos del Interior Provincial, para garantizar los derechos políticos de toda la ciudadanía-Desde el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE) que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que todos sus integrantes fueron autorizados formalmente por el Juez Federal con Competencia Electoral en Formosa, Dr. Pablo Morán, a llevar a cabo las diversas tareas como Observadores Electorales en los diferentes lugares de votación establecidos en todo el territorio provincial. Por otro lado, se señaló a los electores que este domingo 13 de agosto se realizan las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que definen los candidatos a Presidente. ¿Es obligatorio ir a votar en las PASO 2023? La respuesta es que sí, es obligatorio votar en las elecciones PASO 2023. Se aclaró que, si no se vota en las PASO 2023, sigue la obligación de votar en las generales, que serán en octubre: Si se figura en el padrón electoral y no se votó en las P.A.S.O, se tiene el derecho y la obligación de realizarlo en las elecciones generales del 22 de octubre. Sin embargo, se debe justificar tu inasistencia ante la Secretaría Electoral que corresponda dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripta/o en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Sanciones y multa por no votar en las PASO 2023: El sitio oficial para las elecciones a Presidente explica que, si se es mayor de 18 años y menor de 70, y no se puede justificar ante la Justicia Nacional Electoral porque no se emitió el voto, corresponde una multa económica y se lo incorporará en el Registro de Infractores al deber de votar. Además, no se podrá ser designada/o para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los Organismos Estatales Nacionales, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año. De igual manera, la Cámara Electoral dispone una serie de casos en las que el elector está exceptuada/o de asistir a votar: * Si el día de los comicios se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde debe votar y justificar ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables. * Si se encuentra enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional. * Si se es parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones está impedido de asistir a votar. Por otro lado, si no se puede ir a votar por motivos de salud, debe justificárselo el mismo día de la elección por medio de un certificado expedido por un hospital público nacional, provincial o municipal, y en ausencia de éstos, por una o un profesional de la salud particular. Cómo justificar el no voto en las elecciones PASO 2023: En el caso de que no se pueda asistir a las elecciones PASO 2023, se debe concurrir con el documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre, y allí pedir una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar, el que luego deberá ser presentado por ante la Secretaria Electoral Federal ubicada en calle Mitre Nº 839 de la Ciudad de Formosa.