Sugieren adquirir garrafas de 10kg en Refsa Gas o en sus diferentes puntos en toda la provincia

Entre otros aumentos que impactan en el bolsillo de los trabajadores, se encuentran el de los alquileres con un aumento mínimo del 104% en julio, por lo que, se solicitó al Congreso, el tratamiento del Proyecto de Ley que crea la “Cámara Nacional de Alquileres” y por el cual, se suspenden los aumentos hasta que entre en vigencia la misma, toda vez que el acceso a la vivienda es un derecho humano que debe ser asegurado por el Estado y que está garantizado en el Art. 14 de la Constitución Nacional-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, frente a los nuevos aumentos autorizados para el gas envasado por la Secretaria de Energía de Nación que llegan a un 4,01%, “sugirió a los consumidores de toda la provincia, adquirir el tubo de 10 kg en los distintos -Puntos de Venta- que posee la Empresa Refsa Gas y que abarcan toda la geografía de nuestra Jurisdicción, debiendo encontrarlos a $2.500 la garrafa de 10 kg y $11.000 la de 45 kg”. Añadió que, desde esta Empresa Estatal, se ha implementado una distribución permanente a través de centenares de comercios pequeños y medianos, quienes ofrecen el tubo de gas al precio antes mencionado en los barrios de nuestra ciudad capital, extendiéndose estas acciones en todos los pueblos y localidades del interior provincial, llegándose con ellos hasta puntos como: María Cristina, El Potrillo, El Chorro - Ex General Mosconi, donde las distribuidoras de las empresas privadas, no trabajan al no encontrar las rentabilidades excesivas que buscan en las ciudades más densamente pobladas; comercializándose más de 50 mil garrafas mensualmente, a las que se deben sumar también las vendidas en el punto de venta fijo oficial de Av. Arturo Frondizi Nº 4.850 y las ofrecidas mediante el Programa “Soberanía Alimentaria Formoseña” que lleva adelante la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario, coordinadamente con todos los Municipios de Formosa. Asimismo, en nuestra Ciudad Capital, en las Distribuidoras Oficiales, Lezcano Gas ubicada en Santos Marighetti Nº 296, la garrafa de 10 kg se ofrece a $2.600, la de 15 kg a $3.690 y la de 45 kg a $11.500. En Amalia Gas, la de 10 kg a $2.500, la de 15 kg a $4.300 y la de 45 kg a $11.300. En tanto la Distribuidora Amarilla Gas con asiento en la Provincia del Chaco, posee sus revendedores independientes en varios lugares de nuestra provincia.Aumento de los Alquileres: en este inicio de julio, los inquilinos deben afrontar un aumento mínimo de 104% aproximadamente, por lo que, un alquiler de 70 mil pesos, pasó a pagar $142.800; ante esta situación y teniendo en cuenta los diferentes Proyectos de Ley existentes en el Congreso de la Nación, se solicitó con carácter de urgente a la Comisión de Legislación General del HCDN, cuya Presidencia ejerce Godoy, Lucas Javier, “se impulse y se trate la creación de una -Cámara Nacional de Alquileres-, Proyecto presentado por la Diputada Nacional Gisela Marziotta, por la cual, se propone en primer lugar, suspender los aumentos hasta que entre en vigencia una nueva Ley de Alquileres y la creación de la Cámara antes mencionada, que se trata de un Organismo Colegiado de carácter autárquico que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, conformada por 2 Representantes del Poder Ejecutivo, 1 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y 1 de la Secretaria de Comercio, 1 Representante de los Locatarios y 1 en Representación de los Locadores, ambos con alcance nacional”. Institucionalmente, Gialluca señaló que, necesitamos que nuestros diputados y senadores aprueben esta iniciativa, “para darle previsibilidad a los inquilinos y a los propietarios de las viviendas”, con lo cual, en esta materia, la intervención del Estado es indispensable, toda vez que los sectores privados están abusándose de las miles de familias que actualmente alquilan o necesitan alquilar. Así la Cámara Nacional de Alquileres, tendrá como objetivo: * Llevar un Registro Público Nacional de Contratos de Locación para la Vivienda. * Fijar los precios máximos de los nuevos contratos de locación para la vivienda con validez en todo el territorio nacional. * Establecer el índice de ajuste anual de los contratos de locación para vivienda, según lo siguiente: la Cámara, anualmente, en el mes de abril de cada año, determinará el índice de aumento aplicable para todo el año. * Establecer regulaciones y controles del alquiler turístico. * Realizar programas de difusión de los derechos y obligaciones emergentes de las normas que regulan la locación para vivienda. * Crear un sitio de internet de acceso libre y gratuito con alcance nacional para la publicación de la oferta de alquileres de inmuebles para vivienda.