Señalaron que desde esta semana rige la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados

La Ley 27.721, promulgada a través del Decreto 365/2023, modificó el Art. 2 de la Ley 26.704 y eliminó el requisito de realizar cualquier acción para acreditar supervivencia a favor de jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, lo que comprende a todos los bancos que funcionan en la provincia de Formosa-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que en el Boletín Oficial de este lunes 17 de julio del 2023, “se oficializó por parte del Gobierno Nacional la eliminación del trámite de la Fe de Vida y el aumento del Salario Mínimo Vital Y Móvil”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que “si bien, nos encontramos frente a una Ley Nacional Nº 27.721 promulgada a través del Decreto 365/2023, para garantizar su aplicación por parte de todas las entidades bancarias en el territorio provincial, se cursaron formales actuaciones a cada uno de ellas, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de concretar las presentaciones correspondientes por ante las Autoridades Competentes”. La Ley 27.721 deja sin efecto la obligación de presentar declaración de supervivencia o fe de vida, y beneficia a jubilados y pensionados tanto del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como beneficiarios de pensiones no contributivas. El primer artículo establece que los beneficiarios "quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida, así como cualquier trámite complementario con igual fin, quedando sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales". A su vez el artículo 2, establece que "los haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el Sistema de Pensiones no Contributivas a cargo del Anses no requerirán, en ningún caso, de la realización de acción deliberada alguna a cargo de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia". Se recordó a todos interesados que puedan encontrarse con una negativa o dilaciones por parte de los bancos, que podrán concurrir a la Sede de la Defensoría del Pueblo, sita en calle Padre Patiño Nº 831 en horarios de 08 a 13 horas y de 18 a 20 horas de lunes a viernes, como así también comunicarse a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los números 370 436379 – 0 800 444 1770. Además, el Boletín Oficial, actualizó el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, en un 34% a cobrarse en tres tramos, a partir del presente mes de julio, pasando de $87.987 a $105.500, y desde agosto el mismo se elevará a $112.500, mientras que en setiembre alcanzará los $118.000.