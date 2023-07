Según un informe, Formosa ocupa el primer lugar del NEA en empleo joven

El Observatorio de Políticas Públicas de Formosa Politiké realizó un nuevo análisis semanal de algunos datos aportados por fuentes de organismos encargados del procesamiento de datos en el país.

Uno de ellos muestra que en el cuarto trimestre del 2022, de acuerdo a datos estimados de la Encuesta Permanente de Hogares(EPH) proporcionada por el INDEC, el empleo joven (18 a 30 años) tuvo una variación negativa del 0,99% en el sector formal e informal en los aglomerados del NEA comparándolo con el mismo periodo del año anterior.

En ese sentido, al observar puntualmente el aglomerado Formosa, se puede apreciar que tuvo una variación interanual del 2,72%. Lo que se traduce en +712 nuevos puestos de trabajo dentro del grupo etario analizado. Por lo que desde la consultaron reflejaron que el aglomerado Formosa quedó ubicado en primer lugar en la región del NEA y cuarto en el Norte Grande.

Por otra parte, explicaron que en el mes de Mayo de 2023, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), medido por el INDEC, registró una caída de 5,5% con respecto al mismo período del año 2022. Al observar la medición desestacionalizada se aprecia una baja del 0,1% comparándolo con el mes de mayo de 2022.





Entre las actividades económicas que mayor crecimiento interanual presentaron en mayo fueron: explotación de minas y canteras con un 5,3%, hotelería y restaurantes, 4,1%, y comercio mayorista y minorista con un 2,8%.





Índice de precios mayoristas e intercambio comercial argentino





En otro aspecto, mostraron que durante el mes de junio de 2023 el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 7,5% con respecto al mes anterior de acuerdo al informe publicado por el INDEC.





Al observar la variación interanual, es decir del mes de junio de 2022 a junio de 2023, se puede apreciar que IPIM varió 112,8%. Además, se aprecia una variación porcentual acumulada del 47,4% en lo que va del año 2023.





En junio de 2023 las exportaciones cayeron un 35,4% mientras que las importaciones disminuyeron un 17,2% con respecto al mismo período del año anterior. La balanza comercial arrojó un saldo de U$S -1.727 millones. Los principales socios de nuestro país fueron Brasil (U$S -1.063 M), China (U$S -794 M), Estados Unidos (U$S -629 M) y la Unión Europea (U$S -377 M).





En cuanto al total acumulado para el primer semestre del 2023, las exportaciones cayeron 24,5% interanual y las importaciones 8,5% con respecto al primer semestre de 2022. Mientras que la balanza comercial arrojó un saldo de U$S -4.387 millones para dicho período, finalizaron.