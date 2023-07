Reiteran a Migraciones la necesidad de instalar más tecnología y personal capacitado para evitar filas en pasos fronterizos

Las quejas también se centraron en los precios que cobra la balsa Colonia Cano – Pilar, donde cada vehículo debe pagar $26.000 por el servicio, encontrándose con extensas horas de demora y es aquí donde demandamos un sistema dinámico que viene quedando afuera de la agenda de nuestra Cancillería Nacional-Señalaron desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, que en estos últimos días volvieron a producirse prolongadas demoras para cruzar la frontera desde Argentina hacia Paraguay y viceversa, “por todos los pasos fronterizos habilitados, esto es tanto por el Complejo San Ignacio de Loyola, Puerto Pilcomayo-Itá Enramada, Puerto Colonia Cano – Pilar”, con el aditamento que en este último paso por vehículo la balsa está cobrando $26.000, la cual posee una capacidad entre 12 a 14 vehículos. Las presentaciones ingresadas hacen mención que las esperas no bajan de las 4 horas para llegar a los diferentes controles. Si bien, quienes ingresen a nuestro país, tardan menos, toda vez que pueden hacer los trámites en las casillas instaladas, el problema se agrava cuando los clorindenses, formoseños o ciudadanos de otros puntos del país deben retornar e ingresar a la Argentina y tienen que aguardar las horas en la denominada zona primaria, donde deben inexorablemente concretar los trámites de migraciones y aduanas.Ante la reiteración de quejas, el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, “reiteró a la Responsable de Migraciones a nivel Nacional, María Florencia Carignano -Directora Nacional de Migraciones- dependiente del Ministerio del Interior, a cargo de Wado de Pedro, que la situación en los pasos fronterizos de nuestra provincia se encuentran igual o peores que durante el año 2022, teniendo en cuenta que el actual movimiento comercial y turístico es muy intenso y las expresiones de que esto se iba a modificar, no ha sucedido, por lo que insistimos en que se debe dotar de mayor tecnología y de personal idóneo a las áreas de migraciones, de manera tal que todas las casillas funcionen de forma permanente, tanto en horarios diurnos como nocturnos”. El funcionario provincial señaló que esta es una situación que debe resolverse mediante decisiones políticas a nivel nacional y en las cuales también la Cancillería Argentina debería involucrarse, para que el tránsito sea más fluido y seguro, pues nuestra provincia y el municipio de Clorinda, no poseen competencia en esta materia, pero sí están dispuestos a apoyar toda iniciativa que redunde en beneficio de nuestros comerciantes, como así también del sector gastronómico, hotelero y otros que se ha convertido en un gran atractivo por la baja cotización del peso argentino, al punto tal que redes farmacéuticas de nuestra ciudad, “se han visto obligadas a imponer restricciones a las compras de artículos de perfumería y cosmética, para no desatender a su clientela habitual”.