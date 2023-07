En el OPNGT el Gobernador fue recibido por una multitudinaria concurrencia de vecinos

Este sábado 8, los vecinos y la comunidad educativa de la EPEP N° 147 “Estado de Israel” del barrio Juan Domingo Perón, recibió a una nueva edición del operativo solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT), desarrollándose así otra jornada exitosa de esta política gubernamental que continúa trabajando en pos del formoseño y formoseña.

Como es costumbre, fue presidido por el gobernador Gildo Insfrán, acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira, el intendente de la ciudad, Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales, concejales capitalinos y demás funcionarios.

Cabe destacar, que esta escuela fue la que albergó al primer OPNGT realizado en la gestión Insfrán. Fue en los pasillos de su infraestructura en donde nació este proyecto de Estado que desde 1996 llega a los distintos barrios de todo el territorio provincial.

En esta edición, el primer mandatario provincial hizo entrega simbólica de certificados de trámite de DNI, cédulas de identidad, lentes recetados, además de elementos deportivos para la comunidad educativa y para el club del barrio.

También, alumnos del establecimiento de enseñanza cerraron este operativo solidario con el baile del Pericón, en víspera de un nuevo aniversario independentista.

El director del establecimiento, el profesor Ramón Benitez, dirigió unas palabras de agradecimiento por haber sido elegido la escuela para el desarrollo de esta nueva edición.

“La comunidad educativa de la EPEP N°147 no se cansará de agradecer, ni de decir, que desde aquí arrancó el sueño de su Gobierno y que nunca se durmió la magia de los logros, muy por el contrario cada año vemos un esfuerzo redoblado en pos de mejorar los servicios que traen”, acentuó.

“Estamos convencidos de que esta es la forma de estar a su lado, de un líder que hace hasta lo imposible por llegar a cada comunidad, pueblo, barrio, ciudadano y es por eso que recibe el apoyo de su pueblo para seguir en esta patriada de hacer crecer a la provincia y de formar parte de este norte grande, de este norte nuestro”, añadió.

“Por último, solo tengo palabras de agradecimiento por este operativo que, una vez más nos visita en nuestra casa”, cerró.

Agradecimiento a un Estado presente

Por otra parte, una vecina del barrio, la señora Liliana Silva, llegó al operativo para agradecer al gobernador Insfrán y a su gestión por la ayuda recibida durante el proceso de la enfermedad de una de sus hijas, quien a pesar de todos los esfuerzos médicos y apoyo en todos los sentidos del Estado formoseño, hace más de cinco años ya no se encuentra físicamente.

Inició contando que “en el 2015, en el Hospital de Alta Complejidad a Miriam le detectaron un tumor y, fue gracias al Ministerio de Salud y a las políticas públicas de la gestión de nuestro Gobernador, lo que permitió que sea traslada a Buenos Aires para recibir el tratamiento adecuado”.

Padecía un cáncer de hueso muy agresivo, lo que llevó a recordarle como una época “muy difícil, pero a pesar de ello fuimos recibidos, asistidos y alojados en la Casa de Formosa en Buenos Aires, estando usted y todo su equipo, presente en cada momento”, aseveró.

“En ese entonces teníamos como presidente al señor Mauricio Macri y mi hija comenzaba el tratamiento de quimioterapia. Hasta la tercera sesión lo hizo muy bien, pero luego dejaron de llegar los medicamentos, las drogas eran difíciles de conseguir y el banco de drogas no nos proveía, no porque no conseguía, sino porque en ese momento el Gobierno no cumplía como Estado, estuvo totalmente ausente”, lamentó.

En la misma línea, realzó la presencia provincial, sosteniendo con firmeza que “usted Gobernador nunca nos abandonó, ni a nosotras ni a mi familia que se encontraba acá, siempre nos asistió y acompañó”.

Además, recordó que en un momento Miriam, sufrió la amputación del miembro inferior de la pierna derecha e informó que “recibió la prótesis gracias a su ayuda”.

Por todo esto, Liliana sostuvo que “milito, siempre lo hice y más cuando mi hija me pidió que no deje de hacerlo. Trabajo desde mi casa, tengo un centro comunitario desde donde ayudo a familias de diferentes puntos de la ciudad, sintiéndome así como una herramienta más de ayuda para mi Formosa”.





Finalmente, Liliana, expresó que “todas las obras que usted hace Gobernador es con mucho amor, por y para los formoseños” y agregó: “Pero el acto más grande y en el cual me siento identificada es el Centro de Medicina Nuclear, porque las familias van a poder realizar todos los estudios acá en Formosa y no deberán trasladarse y despojarse de todos para recibir el tratamiento”.





Además, expresó que “esto es significativo para todos aquellos que en la época del macrismo vivimos esa situación, ese momento en cuando el cáncer más grande lo teníamos en el Gobierno”.





“Usted siempre estuvo presente, doctor Gildo y gracias en nombre de mis hijos, de mi familia, de los formoseños, de Miriam”, cerró.





Prestaciones





Finalizada la jornada, el ministerio de Desarrollo Humano informó el número de prestaciones realizadas este sábado en el marco del OPNGT: 931 atenciones médicas, 399 de odontología, 568 de oftalmología. Además, se entregaron 600 lentes recetados, el camión sanitario atendió a 74 personas, Promoción de la Salud a 300, Enfermería a 387 y 610 concurrieron para la entrega de medicamentos en forma gratuita.

En total, el operativo abarcó a 3.869 atenciones a vecinos de la Jurisdicción Cinco.