El Gobernador visitó las localidades de Fortín Soledad y Punta del Agua

En la jornada de este jueves 13, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inició una recorrida por el oeste provincial, donde inauguró obras de infraestructura, efectuó importantes anuncios y mantuvo encuentros con pobladores locales.De este modo, en horas de la mañana visitó los reservorios de agua de la futura planta de agua potable para las comunidades de la etnia pilagá de Km 19, Km 30 y Campo del Cielo sobre la Ruta Provincial N° 28. Después inauguró la EPEP N° 95 de El Simbolar.Seguidamente, se trasladó hasta Fortín La Soledad en la EPEP N° 106, donde al inicio la directora de la institución, Lourdes Bangerte, brindó unas palabras de bienvenida, expresándole al primer mandatario y comitiva provincial que “es un honor para mí dirigir estas palabras en este acontecimiento tan grato y esperado por todos”.En este marco, remarcó que “por una decisión política de su gestión, los docentes suplentes pudimos acceder al concurso extraordinario de ascenso y ser una de las casi 1300 aspirantes a los exámenes”.Por eso, luego de aprobar las siguientes instancias, logré el cargo de directora titular. “Créame que de otra manera nunca hubiera llegado a este tramo de la carrera docente”, sostuvo emocionada.En la misma línea, Catalino Rojas, presidente de la Asociación de Productores “Vicente López” de Fortín La Soledad, hizo sentir la “alegría” de contar con la visita del Gobernador y agradeció “por todas las obras que se han hecho en este pueblo, porque gracias a su esfuerzo y a su gestión, podemos tener luz eléctrica, un jardín nuevo que, una ruta que se está enripiando, que va a cambiar la vida de la comunidad y productores”.También nombró el centro de salud, “que tiene excelentes enfermeros y todos pueden ser atendidos”.“Gracias, porque cuando hemos hecho los pedidos usted supo respondernos”, insistió.InsfránAl tomar la palabra, Insfrán agradeció “por el recibimiento tan afectuoso” y comenzó a enumerar las obras realizadas en la localidad y zonas aledañas, que contribuyeron a su crecimiento, como el caso de “la defensa”, porque sin ésta La Soledad, desaparecía.Además, resaltó que al contar con una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina, como es el caso del Bañado La Estrella, hay emprendedores que comercializan allí, recibiendo muchas visitas de personas que vienen de otros lugares y que valoran mucho lo que ven.Señaló que esto indica que “se necesita ir dotando de ciertas infraestructuras más a este lugar”.Siguiendo esta línea, anunció que se iluminará toda la avenida central, pero primero se va a inaugurar la calle.Y precisó que se iluminará la parte de la avenida, después quedará la parte central, que sería el boulevard. “Muy pronto también Soledad va a ser una linda ciudad”.Destacó que esto favorece a los emprendedores que reciben a los turistas, “a quienes también vamos a ayudar para que vayan mejorando cada vez más sus posibilidades y capacidades para tener su trabajo más cómodo”.Además, teniendo en cuenta el pedido de la comunidad de contar con energía eléctrica, señaló que esto se hará posible cuando la empresa REFSA, asistan al lugar a instalar el transformador que falta,Asimismo, manifestó que junto al ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, y el de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, trabajarán en las partidas para los comedores para paliar los efectos de la inflación.El Gobernador también sostuvo que al recorrer la zona, evidenció la falta de un sistema de agua potable, comprometiéndose a brindar una solución con el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros, “porque tenemos agua y no tenemos planta”, añadiendo que también hay que construir una reserva para tener agua cruda.Al finalizar, agradeció a todos por el apoyo brindado el 25 de junio en las elecciones provinciales, logrando su reelección a gobernador de la provincia de Formosa, como así también a los partidos aliados. “Nosotros en el Peronismo no somos sectarios ni excluyentes, somos buenos anfitriones, ya que vienen y después no se quieren ir más”, expresó.Y aseguró a la comunidad que “este es el comienzo del nuevo Fortín La Soledad que vamos a construir todos juntos”.