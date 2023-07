El Gobernador inauguró nuevas obras de refacción de la Casa de la Solidaridad del barrio Bernardino Rivadavia

Se trata de la octava Casa de la Solidaridad que entrega el gobernador Insfrán en esta primera etapa del año 2023.

Este lunes 3, el gobernador Gildo Insfrán, inauguró obras de refacción integral de la Casa de la Solidaridad ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Formosa.

Estuvieron junto a Insfrán, el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente Jorge Jofré; la ministra de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, Cecilia Guardia Mendonca; y la de Comunidad, Gloria Giménez; el administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa; otros titulares del Poder Ejecutivo; legisladores provinciales y nacionales; autoridades municipales y adultos mayores beneficiarios de las nuevas obras.

En el inicio del acto, bajo los acordes de la banda de música de la Policía de Formosa, se entonó el Himno Nacional Argentino y seguidamente, el Himno Marcha a Formosa.

Luego, Juan Carlos Almada, pensionado del Instituto de Pensiones Sociales brindó unas palabras en nombre de todos sus pares y emocionado, agradeció al primer mandatario por las obras entregadas.

Únicas en el país

En el mismo marco, la actual diputada nacional y precandidata a renovar su banca, la doctora Graciela Parola, hizo saber que se trata de la octava Casa de la Solidaridad entregada por el Gobernador, en menos de seis meses de este año.

“El Gobernador de la provincia nos ha entregado para el disfrute de nuestros adultos mayores”, expresó firme.

Y añadió que “estas casas son un orgullo para nosotros, no sólo por la función social que tienen dentro del Modelo Formoseño, sino porque son únicas en el país”, aclarando que “no existe en toda la Argentina un lugar que contenga y acompañe a las personas mayores, como estas”.

Asimismo, destacó que también se posiciona como “un punto de encuentro, de referencia”, teniendo en cuenta que “es un ícono para vecinos y vecinas del barrio y para quienes transitamos casi a diario por esta zona de la ciudad”.

En este sentido, Parola aseveró que “el pilar fundamental del trabajo, en estos lugares, es la solidaridad".

"Esa solidaridad que, junto con la organización y la unidad, son las premisas irrenunciables que tenemos quienes militamos, defendemos y amamos este Modelo Formoseño, que ha sido ratificado de forma contundente en las urnas, por el pueblo formoseño el 25 de junio”, ratificó.

Además, afirmó que el “pueblo le ha dicho sí al gobernador Gildo Insfrán” el pasado domingo con el amplio triunfo electoral que se extendió a lo largo y ancho de la provincia.

De este modo, recalcó que “no es cuestión de suerte ni fruto de la casualidad", sino que se trata de" un pueblo agradecido, pero principalmente un pueblo esclarecido, que supo utilizar la principal herramienta que le da el sistema democrático para poder expresarse, que es el voto, para poder decirle sí a esta Formosa que estamos construyendo con el Modelo Formoseño”.

“Como decía el General Juan Domingo Perón, cuando los pueblos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento y el pueblo formoseño hizo tronar el escarmiento en las urnas con aquellos carroñeros de la política que quisieron callar la voz del pueblo mediante fallos judiciales”, sentenció contundente.

Siguiendo esta línea, dejó en claro que “Formosa le dijo sí a la política como herramienta de transformación reflejada en un proyecto político que le cambió la vida al pueblo, para siempre”.

Pero también, agregó, “le dijo no a quienes especulan, a quienes defienden sus propios intereses personales y a quienes hacen de la política un negocio”, considerando que “la oposición tanto local como sus patrones de Buenos Aires, no hacen política, hacen negocios y el pueblo formoseño le dijo aquí no, en Formosa manda el pueblo y una vez más se ha consagrado como capital nacional del peronismo”.

Al finalizar, Parola enfatizó en que “el presente nos interpela, nos dice que no es momento para tibios, que saquemos de la mochila nuestro bastón de mariscal, cumplamos y militemos los valores que, nosotros como justicialistas, tenemos”.

Y subrayó firme que “no podemos permitir que la derecha vuelva a gobernar la Argentina, porque es la derecha o son nuestros derechos”, destacando que “desde este costado norte de la Patria, en un lugar tan simbólico y que refleja profundamente el abrazo del Modelo Formoseño al pueblo firme, esclarecido, agradecido que sabe perfectamente dónde está parado, dónde quiere ir, convocamos a cada uno de los argentinos y las argentinas a que podamos unidos, organizados y solidarios”.

Por último, Insfrán y la comitiva realizaron el tradicional corte de cintas, descubrimiento de una placa y recorrieron las nuevas instalaciones de la flamante obra inaugurada, compartiendo un grato momento con los adultos mayores.