Sobredosis de stand up: De calle Corrientes al Nordeste Argentino

Destacados comediantes de CABA y Formosa formarán parte de un Festival de Stand up el próximo 2 de julio, a partir de las 20.30, en el Centro Cultural Independiente “La Mandinga”, sito en Don Segundo Sombra 175 de barrio Fleming.

Se trata de Brian Rullansky conocido como "el príncipe de la risa", quien estará acompañado por Palito Micaela y Damián D´agostino alias El Cabrito, como así también por Eze Vergara, comediante y talento local, entre otros artistas invitados.

El público podrá disfrutar de un espectáculo donde podrá conocer conflictos, experiencias y anécdotas personales de cada standupero, con fuertes contenidos humorísticos y bizarros.

Acerca de los comediantes

Brian Rullansky es comediante desde 2010. En televisión, fue parte del ciclo "Listo el Pollo", que salió por el Canal de la Ciudad, y tuvo participaciones en distintos programas como Comedy Central: Stand up sin fronteras, Bendita y Caracol Tv, para la televisión colombiana. Realizó funciones en varios puntos de Argentina, y en otros países de habla hispana. Como actor, realizó una docena de comerciales y aguarda que se estrene "Los impresentables", su debut en la pantalla grande. Además, escribió guiones para "La culpa es de Colón" (Comedy Central y Telefé), Nickelodeon, MTV y, más recientemente, para "Recreo" (América) "Moria es Moria" (Canal 9).

Palito Micaela es una comediante independiente. En el año 2018 crea en redes su personaje Paradojica-X, un personaje de personalidad extrovertida, oscuro, de sentido del humor turbio pero muy social. En el 2019 crea su espacio de Memes y Humor, @palitomica_ en Instagram y Facebook dónde empieza a enamorarse del Stand Up.

Comenzó con el Stand Up como artista y productora, destacandose su ciclo "La Champions del Humor" en 2022, ciclo que produjo y se encargó de la conducción, y donde participaron comediantes como Ricardo Bisignano, Manu Horazzi, Fer Ender, entre otros.

Actualmente se encuentra trabajando en Cultura en el partido de 3 de Febrero acercando el Stand Up a la gente del conurbano bonaerense, con Producciones Palito.

El Cabrito, Damián D'Agostino, comediante, productor y actor desde 2018. Realizó más de 200 funciones en diversos ciclos de comedia. Actualmente forma parte del elenco de "Desastre Stand Up" en Paseo La Plaza de la productora "Haciendo Stand Up". Es productor del ciclo de comedia "Otra Órbita" con más de 40 funciones continuadas, y como parte de la productora "el otro Stand Up" creadores del ciclo "Kaputt", show con cuatro temporadas.

Cómo actor fue parte de los cortometrajes "Bandai" y "La noche del Pato" y actualmente se encuentra rodando su primer largometraje titulado "La semana de la dulzura"